Piastri: "Hollanda'da bazı şeyleri yanlış yaptık"

Zandvoort'taki yarışta bazı zorluklar yaşadığı düşünülen McLaren pilotu Oscar Piastri, aslında yarış temposunda büyük bir sorun olmadığını belirtti.



Piastri şunları söyledi: "Zandvoort'ta çok fazla sorunumuz olduğunu düşünmüyorum. Sadece sıralamalar bizi geriye itti ve ardından kötü bir start aldım."



"Temiz havada geçirdiğim turların hepsi çok rekabetçiydi, Norris ile aynı hızdaydım ama yarışın 70 turunun 65'ini birinin bir saniye arkasında geçirdim."



"Yani Zandvoort için endişelenmem gereken bir şey yok, sadece birkaç şey doğru yapılmadı. Bu da nispeten acı verici bir yarışa yol açtı."

"Her hafta sonu yarışları kazanmaya çalışıyorum. Takımın kazanmasını istiyoruz ve en iyi katkım yarışı kazanmaya çalışmak. Ama bir noktada çağrılırsam, yardım etmekten mutlu olurum."