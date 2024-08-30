Piastri: "Hollanda'da bazı şeyleri yanlış yaptık"
Oscar Piastri, Hollanda Grand Prix'inde yaşananları değerlendirdi.
Oscar Piastri, McLaren F1 Team
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Zandvoort'taki yarışta bazı zorluklar yaşadığı düşünülen McLaren pilotu Oscar Piastri, aslında yarış temposunda büyük bir sorun olmadığını belirtti.
Piastri şunları söyledi: "Zandvoort'ta çok fazla sorunumuz olduğunu düşünmüyorum. Sadece sıralamalar bizi geriye itti ve ardından kötü bir start aldım."
"Temiz havada geçirdiğim turların hepsi çok rekabetçiydi, Norris ile aynı hızdaydım ama yarışın 70 turunun 65'ini birinin bir saniye arkasında geçirdim."
"Yani Zandvoort için endişelenmem gereken bir şey yok, sadece birkaç şey doğru yapılmadı. Bu da nispeten acı verici bir yarışa yol açtı."
"Her hafta sonu yarışları kazanmaya çalışıyorum. Takımın kazanmasını istiyoruz ve en iyi katkım yarışı kazanmaya çalışmak. Ama bir noktada çağrılırsam, yardım etmekten mutlu olurum."
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Piastri: "Norris'e destek rolü oynamam için henüz erken"
Alonso, Zandvoort yarışından sonra MCL38'i yakından inceleme sebebini açıkladı
Piastri: "Peşinde olduğum hafta sonu bu değildi"
Stella: "Tüm pistlerde en iyi olamayacağız"
Domenicali: "Şampiyonluk savaşı kızışacak demiştim"
Norris, son turda en hızlı turu atmayı kendi seçmiş
Son Haberler
Wolff, Vowles'u eleştirdi: "Schumacher'le ilgili yorumuna gerek yoktu"
Perez: "Aracın davranışları virajdan viraja değişiyor"
Verstappen: "Yarış tempomuz fena değil fakat daha fazlasına ihtiyaç var"
Verstappen vites kutusu konusunda grid cezasına yaklaştı
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar