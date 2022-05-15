Norris: "Herta, yüksek hızlı virajlarda inanılmaz"

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Norris, tek koltuklu yarışlardaki kariyerinin ilk zamanlarını Herta'ya karşı yarışarak geçirdi ve sonrasında ikilinin yolları ayrıldı.

Norris, genç kategorisinden Formula 1'e yükselirken, Herta 2017'den itibaren Indy Lights'a odaklandı ve oradan, şimdi birçok yarış kazandığı IndyCar'a geçti.

Herta yakın zamanda, Formula 1'in kendisi için hâlâ bir tutku olduğunu söyledi ve 2022'de, Michael Andretti Sauber'i satın almak için görüşme yaptığı sırada gride katılmaya yaklaşmıştı.

Şimdi ise Herta, McLaren ile bir anlaşma imzaladı ve sezon içerisinde, takımın 2021 aracı ile test yapacak.

Norris ve Herta, genç sürücü zamanlarında takım arkadaşlarıydı. Bu yüzden Norris, Herta'yı takma ad verecek kadar iyi tanıyor.

Norris, Miami Grand Prix'si öncesi muhabirlere, "Holigan Herta" adının hikayesini anlattı.

Norris, Amerikan sürücüler hakkında şunları söyledi: "Çılgınlar. Ben Colton ile büyüdüm. Kendisi, bu hafta burada ve bizimle."

"Fakat ben, tek koltuklu yarışlardaki ilk sezonumda Colton'laydım. Onun takma adı 'Holigan Herta' çünkü son derece güçlü olduğu bir nokta var ve orası, yüksek hızlı virajlar."

"Bir buçuk veya iki yıl boyunca onunlaydım. Biraz çılgın, biraz holigan. Onu yeniden görmek güzel. 2014, 2015'ten sonra şimdi ben Formula 1'deyim ve o IndyCar'ın yıldızlarından biri ve yarışlar kazanıyor. İki holigan..."

Herta'nın, McLaren'da Daniel Ricciardo'nun yerine gelebileceği söyleniyor ve Avustralyalı'nın anlaşması 2023 sezonunun sonunda bitiyor.

Colton Herta, Andretti Autosport w/ Curb-Agajanian Honda Fotoğraf: Brett Farmer / Motorsport Images