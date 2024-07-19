Norris: "Hızlı olduğumuzu hissediyorum ama önemli olan bunu gösterebilmek"

Norris, ikinci antrenman seansında Charles Leclerc'in spin atması nedeniyle kırmızı bayrakların çıkmasının ardından 1:17.788'lik turu ile zaman tablosunun zirvesine yerleşti.

Norris genel olarak iyi bir gün geçirdiğini söyledi, ancak turunun kolay olmadığını ve Budapeşte'deki yüksek sıcaklık koşullarının bu hafta sonu büyük bir zorluk olacağını dile getirdi.

İkinci antrenman seansından sonra yaptığı açıklamada, "Hızlı olduğumuzu hissediyorum ama önemli olan bunu gerektiğinde gösterebilmek."

"Bazen sürmesi kolay hızlı bir araca sahip olabilirsiniz, ama çoğu zaman biraz daha sınırda ve sürmesi zor olan bir araca sahipsinizdir."

"Bu tamamen dengeye, pilot tercihine ve bunun gibi şeylere bağlı. Bugün kendimi iyi hissettim ama biraz daha konfora ihtiyacım var."

"Seanslar arasında ileriye doğru bazı adımlar attık. Bu olumlu bir şey ve aracın hissiyatı da oldukça iyi. Yol tutuşu hâlâ biraz düşük, bu yüzden yer yer zorlayıcı olabiliyor ama bunun üzerinde çalışacağız."

Oscar Piastri, McLaren MCL38 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Norris ayrıca, hafta sonunun geri kalanında sıcaklıkların daha da yüksek olmasını beklediğini söyledi.

Norris, "Pazar günü hepimiz için zorlu geçecek."

"Susuz kalmamak önemli ama bunun yanı sıra zihinsel olarak da çok zorlanacağız."

"Enerji kaybetmek ve hata yapmamak bizim için en büyük zorluk olacak." dedi.

Norris'in takım arkadaşı Oscar Piastri ise, ilk antrenman seansında yaşadığı su basıncı problemi ve MCL38'inin tabanında meydana gelen şüpheli hasar nedeniyle öğleden sonraki seansta zaman kaybetti.

Piastri, "İlk antrenman seansı, başlangıçta yaşadığımız dayanıklılık sorunu dışında oldukça iyiydi."

"Ancak ikinci seansta ne olduğunu anlamamız gerekiyor çünkü bir şeyler olması gerektiği gibi değildi."

"Lando ikinci antrenman seansında oldukça rekabetçi görünüyordu. Umarım bunu aşmayı başarıp ön tarafta mücadele edebiliriz." dedi.