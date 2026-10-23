Formula 1 Amerika GP

Norris: “Hızımız fena değil ama limitlere ulaşmak son derece zor”

McLaren pilotu Lando Norris, ABD GP hafta sonunun Cuma antrenmanlarının ardından performansı değerlendirdi.

Neşe Akkoyun

Düzenlendi: 23 Eki 2026 22:46

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Lando Norris, McLaren

Austin’deki COTA pistinde gerçekleştirilen antrenman seanslarının ardından araç dengesini değerlendiren Lando Norris, McLaren’in tur zamanı açısından rakiplerinden çok uzakta olmasa da bu hızı elde etmek için limitte sürmek zorunda kaldıklarını vurguladı. Red Bull, Ferrari ve Mercedes’in bir adım gerisinde göründüklerini belirten İngiliz pilot, aracın sürüş karakterinin kendilerini ciddi şekilde zorladığını ifade etti.

Pist üstündeki zorlu seansın ardından performanslarını değerlendiren Norris, tur zamanlarını istikrarlı bir şekilde elde etmenin zorluğuna dikkat çekti: "Bugün gerçekten çok zordu. Bence hızımız fena değil ancak Red Bull ve Ferrari’den, muhtemelen Mercedes’ten de bir adım uzaktayız. Onlarla kıyaslandığımızda biraz geride kalmış gibi görünüyoruz.”

Lando Norris, McLaren

Fotoğraf: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

“Araçla tur atmak çok zor, ki zaten uzun zamandır durum böyleydi. İstikrarlı bir ritim yakalamak ve sürekli iyi bir hisse sahip olmak neredeyse imkânsız.”

“Hızımız fena değil ama limitlere ulaşmak son derece zor."

"Aracı olabildiğince hızlı sürebilmek için her an mükemmel olmaya çalışıyoruz, ancak pistte her daim kusursuz olamazsınız.”

“Eminim herkes bir şekilde benzer sorunlar yaşıyordur ama biz henüz bu istikrarı yakalayabilecek kadar performansa sahip değiliz."

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- Motorsport.com Ekibi

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