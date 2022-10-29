Norris: "Hız anlamında olmamız gereken yerde değiliz"

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Lastik testleri nedeniyle oldukça karmaşık geçen cuma gününde Lando Norris ve Daniel Ricciardo ikilisi 14. ve 15. sıralarda yer aldılar.

Günün ardından konuşan Norris, kötü bir gün geçirmediklerini söylese de, daha fazla tempo istediğine vurgu yaptı.

"Kötü bir gün diyemem. Araçta ilerleme kaydettik ama hâlâ hız konusunda olmamız gereken yerde değiliz."

"Pist çok kaygan ve yere basma gücü seviyesi çok düşük. Yine de bugünkü seanslardan sonra kendime biraz daha fazla güveniyorum."

"Genel olarak çok şey öğrendik ve fena bir gün değil ancak dediğim gibi, yarınki sıralama turları öncesinde daha fazla tempo yakalayabilmek için takım olarak gece boyunca sıkı şekilde çalışmaya devam edeceğiz."

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Daniel Ricciardo ise sorunsuz bir cumartesi günü umuyor.

"Bizim için iyi bir gündü. Elbette ufak tefek birkaç sorun yaşadık ama yine de iyi bir gün olduğunu düşünüyorum."

"Üzerinde çalışacak birkaç şey bulsak da, ayar anlamında pozitif adımlar attığımızı düşünüyorum. Bu yüzden tek ihtiyacımız olan şey sorunsuz bir cumartesi günü geçirmek."

"Rakiplerimize kıyasla nerede olduğumuzu bilmek zor ama hissiyat büyük oranda iyi ve doğru aralığa geldiğimizde araca yeterince güven duyabiliyordum."

"Az önce de dediğim gibi, umarım yarın sorunsuz bir gün olur ve kendimizi geliştirip iyi bir sıralama turları çıkarabiliriz."