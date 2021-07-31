Norris: “Hız açısından rakiplerimize kıyasla çok geride kalmadık”

McLaren, Hungaroring’de pek iyi bir gün geçirmedi ve Norris, iki antrenman seansını da dokuzuncu sırada tamamlarken, Ricciardo da cuma gününü ilk 10’a giremeden tamamladı.

Yoğun bir günün ardından basına konuşan Norris, sıcak hava koşullarının durumu biraz zorlaştırdığını belirtse de aslında rakiplerine kıyasla çok geride kalmadıklarını söyledi.

Norris, “[Sıcak hava koşulları], pek hoş değil. Tam olarak kötü olduğunu da söyleyemem. Formula 1 aracı kullanmayı seviyorum ama bunu yaparken rahat hissetmek ve aracın sınırlarını zorlayabilmek istiyorum. Fakat, bu şartlarda bunu pek yapamıyorsunuz ve bu, iyi hissettirmiyor. Yine de rakiplerimize kıyasla çok uzakta değiliz. Hız açısından çok geride kalmadık. Fakat, üzerinde çalışmamız gereken şeyler var ve yarın tekrar deneyeceğiz.” dedi.

Ardından Norris, orta grubun bu pistte oldukça yakın olduğunu ve rekabet seviyesinin yüksek olduğunu da dile getirdi.

Britanyalı pilot, “Bugün Alpine çok hızlıydı. AlphaTauri de çok hızlıydı. Ferrari belki beklediğimizden biraz daha yavaştı çünkü burada çok hızlı olacaklarını düşünmüştük. Burada biraz daha iyi olmayı bekliyorduk ama koşullar geçen yıldan çok daha farklıydı. Hava ve pist zemini geçen sene bu kadar sıcak değildi.” diye ekledi.

Norris, sıralama turları için ana hedeflerinin üçüncü bölüme kalmak olduğunu da vurguladı ve şu yorumlarda bulundu: “Şu ana kadarki en zor ikinci antrenman seanslarımızdan biriydi. Normalde bu seansta çok iyi olmazdık ama hiç bu kadar zorlanmamıştık."

"Alpine’le aramızdaki fark fazlaydı. Bu yüzden, ana hedefimiz üçüncü bölüme kalmak olacak çünkü bu pistte sıralama çok önemli. Yarın büyük gün, her şeyimizi ortaya koyacağız.”

Lando Norris, McLaren MCL35M 1 / 1 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images