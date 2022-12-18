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Formula 1 Haberler

Norris: "Herkes ileriye gidebilmemiz için çok çalışıyor"

McLaren'dan Lando Norris, tüm McLaren'ın aracı geliştirmek için büyük çaba gösterdiğini söyledi.

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Norris: "Herkes ileriye gidebilmemiz için çok çalışıyor"
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McLaren, 2021'deki umut dolu sezonun ardından 2022'ye ön tarafa daha da yaklaşma umuduyla başlasa da, işler pek de istedikleri gibi gitmedi.

İngiliz ekip, yıl boyunca sadece bir podyum aldı ve şampiyona dördüncülüğü için verilen savaşta Alpine'e mağlup oldu.

Yine de takım, nerede hata yaptığını anlamış gibi görünüyor ve bundan ötürü 2023 aracında yoğun şekilde çalışıyor.

Takıma bu yılki tek podyumunu getiren Lando Norris'e göre McLaren, gelecek yıl durumu tersine çevirebilir.

Norris, "Herkes çok çalışıyor ve bu yeni bir şey değil."

"Çok zor bir sezon geçirdiğimizi hepimiz biliyoruz. İnişler ve çıkışlar yaşadık; Örneğin Abu Dhabi'de tüm hafta sonu hızlıydık ama Brezilya'da tüm sezonun en kötü hafta sonlarından birini geçirdik."

"Yani hâlâ anlamamız ve öğrenmemiz gereken çok şey var."

"Önümüzdeki yıl bir adım daha ileri gitmemiz gerekecek. Herkes bunu yapmak için çok çalışıyor. Dolayısıyla bu konuda neler olacağını sadece zaman gösterecek." dedi.

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