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Norris: "Her zaman takımdakileri 'dizginleyen' kişi ben oluyorum"

Lando Norris, genel olarak hafta sonunun gidişatından çok memnun olmadığını belirtse de takım içerisinde her zaman sakinliğini koruduğunu açıkladı.

Zeynep Taş
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Lando Norris, McLaren

McLaren pilotu, Pazar günkü yarışın gridini belirleyen sıralama turlarında 4. ve Cumartesi günkü Sprint'in gridini belirleyen Sprint Shootout'ta 3. sırayı elde etti.

Shootout'taki performansı hakkında ne kadar mutlu olduğu sorulduğunda Norris, "Birkaç şey var ama bence düne göre daha eksiksiz bir turdu."

"Bence koşullar ve burada ve kerbleri kullanmaktan korkmak her şeyi biraz daha zor bir hale getiriyor, bu da bizim için iyi değil. Sanırım biraz da bu yüzden tur zamanı düne göre daha kötü ya da Max'in biraz daha uzağında."

"Bence iyi bir iş çıkardık. Yani evet, her zaman geliştirebileceğiniz küçük şeyler olacaktır."

"Perez'in beni geçmesi de sorun değil çünkü zaten yarışta geçecekti, yani bu dünyanın sonu değil."

"Bence uzun vadedeki hızımızı bir sonraki yarışta göreceğiz. Bu hafta sonu ilk antrenmanda çok kısıtlı bir zamana sahiptik, bu yüzden daha yüksek yakıtlı uzun tur denemesi yapamadık. Ancak Sprint hafta sonlarını bir şekilde yönetmeyi öğreneceğiz."

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"Ama bundan şikayetçi değilim çünkü Cuma günlerini seviyorum, ilk antrenman ve sıralamanın Cuma olmasını tercih ederim. Tabii ki pilot açısından bakıldığında bu çok daha zor çünkü bir şeyleri geliştirmek için az bir zamanımız oluyor."

"Bu hafta sonu ilk başta zordu ama yine de iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Bu mücadeleyi seviyorum ve her seans çok daha fazla şey ifade ediyor. Bence bu günün sonunda taraftarlar için de iyi bir şey." yanıtını verdi.

McLaren'ın MCL60 aracındaki değişiklikleri hissedip hissetmediği sorulduğunda ise Norris, şunları söyledi: "Evet, sanırım bazı şeyleri değiştirir değiştirmez işlerin bir adım ileriye gitmeye başladık."

"Tabii ki bu hafta sonu araçta sahip olduğumuz şeyler zaten aylar önce rüzgar tünelinde ve CFD'de geliştirilmeye başlanmıştı. Yani şu anda sahip olduğumuz her şey bundan kaynaklanmıyor. Ancak o zamandan beri hızdaki artış, kesinlikle ileriye doğru atılmış büyük bir adım oldu."

Lando Norris, McLaren MCL60

Lando Norris, McLaren MCL60

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

"Bu yüzden sadece şu an değil, önümüzdeki birkaç hafta sonunda ya da sezonun ilerleyen dönemlerinde ve özellikle de gelecek yıl neler yapacağımızı düşünüyoruz. Şu anda herkes sanırım daha özgür ve yeni şeyler denemeye daha istekli. Ben de heyecanlıyım ve istediğimiz de tam olarak bu."

"Şimdilik sakinim, elbette bu hafta sonunun gidişatından çok da mutlu değilim çünkü burada her zaman iyi iş çıkarıyoruz. Daha fazla zorlanacağımızı bildiğim diğer yarışları görene kadar bekleyeceğim ve o yarışlar için aracı nasıl geliştirdiğimizi göreceğim."

"Her zaman takımdakileri dizginleyen kişi ben oluyorum, herkes bazen biraz sersemliyor ki bu da son derece anlaşılabilir bir şey. Yine de ilerleme kaydediyoruz ve ekip mükemmel bir iş çıkarıyor. Rüzgar tüneli ilerliyor, her şey biraz daha plana uygun hale gelmeye başlıyor. Ama yine de biraz daha zamana ihtiyacımız var."

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