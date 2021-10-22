Norris: ''Austin'de hızlı olabiliriz"

McLaren ve Ferrari 2021 sezonu Takımlar Şampiyonası'nda üçüncülük için sıkı şekilde mücadele etmeye bu hafta sonu da devam edecek ve iki takım arasındaki puan farkı 7.5 puan.

McLaren,ki hafta önce ülkemizde gerçekleştirilen Türkiye Grand Prix'sinden 6 puanla ayrılırken, İtalyan takım ise 16 puanla ayrılmıştı.

Amerika GP'sinin, Woking merkezli takım için Türkiye'den daha iyi geçmesini bekleyip beklemediği sorulan Norris, bunu bekleyip göremeleri gerekeceğini söyledi.

İngiliz pilot sözlerine şu şekilde devam etti: ''Bekleyip görmemiz gerekecek. Bence pistin bazı alanlarında iyi olabiliriz, bazı alanlarda da zorlanacağız.''

''Bu bir sürpriz değil ancak öğrendiklerimize göre bazen iyiyiz, bazen de kötüyüz. Yani, ya iyi kısımlar kötü kısımların üzerine geçiyor, ya da daha fazla kötü kısım oluyor.''

''Yani bekleyip göreceğiz. Çünkü bu sadece piste bağlı değil, aynı zamanda tümsekler, rüzgar, sıcaklık gibi başka birçok değişken de var.''

''Ferrari'den 0.2 saniye hızlı veya yavaş olacağız diye bir şey yok. Bence iyi bir hafta sonu geçirebiliriz.''

''Güçlü bir hafta sonu hedefleyeceğiz ve umarım Türkiye'dekinden daha iyi bir hafta sonu geçiririz ancak gerisini bekleyip görmemiz gerekeceğiz.''

Bu sezonki 22 yarışlık takvimin 17. hafta sonundayız ve hâlâ araçtan bir şeyler öğrenip öğrenmediği sorulan Norris, tüm sezon boyunca bir şeyler öğrenmeye devam ettiklerini söyledi.

''Evet, tabii ki. Bence her yarışta öğreniyorsunuz, 22. yarışta bile öğreneceksiniz çünkü araçta farklı şeyler deniyorsunuz ve bir sonraki sezon için bazı şeyler deniyorsunuz.''

''Arada sırada ayarlar deniyorsunuz, bu yüzden her zaman öğreneceğiniz yeni şeyler var. Ben bir sürücü olarak öğreniyorum ve takım da gelecek için öğreniyor.''

''Yani, öğrenmediğiniz ve araçta yeni şeyler keşfetmediğiniz bir zaman dilimi olduğunu düşünmüyorum.''

''Özellikle nerede zayıf olduğunuzu ve nerede geliştirme yapmanız gerektiğinizi öğrendiğinizde, bu alanı güçlendirmeye çalışıyorsunuz.''

''Yeni bir şey denediğinizde, bundan öğreniyorsunuz. Bu tüm sezon boyunca devam eden bir etki.''

İtalyan takımın, McLaren'dan daha güçlü olup olmadığı hakkında da yorum yapan İngiliz pilot, Ferrari'nin yeni güç ünitesiyle daha güçlü olan taraf olduğunu düşündüğünü belirtti.

''Bazı yerlerde evet. Bence bazı yarışlarda biz daha iyi olduk, bazılarında onlar daha iyi oldu. Söylediğim gibi, onlar daha güçlü olan taraf oldu, özellikle de yeni güç üniteleriyle.''

''Bu kesinlikle onların temposunu daha güçlendirdi. Eğer Türkiye'ye bakarsak, sadece onların sadece 0.1-0.2 saniye önde değil, büyük bir farkla önde olduklarını gördük.''

''Yani kesinlikle rekabetçi bir araçları var, daha rekabetçi bir güç üniteleri var ve bu da bizim hayatımızı zorlaştırıyor ancak amacımız hâlâ onları yenmek.''

''Bu yüzden de her şeyimizi şampiyonada onların önünde kalmak için kullanıyoruz. Ancak iyi olacak. Sonuna kadar sıkıca savaşacağız.''