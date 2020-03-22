Norris, her yarış için farklı kask tasarımı düşünüyor

Sürücülere daha önce, sezon boyunca sadece iki kask tasarımı kullanma sınırı konulmuştu. Ancak F1’in yönetim organı, bu sınırlamayı bu sezon başında kaldırdı.

Kariyeri boyunca kendi kaskı ve yarış tulumu için tasarımlar yapmaya ilgi duyan Norris, geçen sene mavi-sarı renk düzenine sahip olan bir kask kullanmak durumunda kalmıştı.

McLaren sürücüsü, sene boyunca izin verilen tek tasarım değişikliğini Monza’da kullandı ve MotoGP efsanesi Valentino Rossi temalı bir tasarım hazırladı.

Bu kural değişikliğinden nasıl faydalanmayı düşündüğü sorulduğunda Norris, bunun bu seneki en iyi şeylerden biri olduğunu söyledi.

Norris, “Her yarışta farklı bir tasarıma sahip olmayı umuyorum.”

“Tüm kasklarım evde, duvarda duruyor. Onlar, her yarışı hatırlamamı sağlayan şeyler.”

“Artık daha özel, daha farklı, daha renkli tasarımlara sahip olabilirim.”

“Yine de, sahip olduğum konsepti koruyacağım, çünkü bu hâlâ beni yansıtıyor. Ancak renkler ve şemalar, her yarışa ve ülkeye özel olacak.”

“Yaptıkları bu değişiklik güzel bir şey. Bunu sevdim.” dedi.

Norris, kask kuralının geç alınması yüzünden Avustralya kaskının tasarımı için biraz kısıtlı zamana sahip olduğunu ve bundan ötürü tasarıma kanguru eklemeyi tercih ettiğini söyledi.

“En tepede kendimi bir kanguru olarak ekledim, arka planda da gün batımı var.”

“Bu kask üzerinde pek bir şey yapmadım, ancak gelecekteki yarışlar için biraz daha uğraşacağım.”

Birkaç sürücü daha Avustralya için kasklarında değişiklik yaptılar. Valtteri Bottas, kaskında “dab” yapan bir koala ekledi.

Bottas’ın kaskı hakkında yorum yapması istenen Norris, “Dab artık eskidi! Günümüzdeki modayı bilmesi lazım!” dedi.