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Formula 1 Miami GP

Norris, araçta yapılan değişikliklerden memnun değil

McLaren pilotu Lando Norris, sıralama turlarında bekledikleri performansı gösteremediklerini açıkladı.

Elif Adli
Lando Norris, McLaren F1 Team

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Miami Grand Prix'sinin sıralama turlarında Q3'e kalarak beşinci sırayı elde eden McLaren pilotu Lando Norris, sıralama turları sonrasında bazı açıklamalarda bulundu.

Norris, sıralama sonuçlarından her ne kadar memnun olsa da tam anlamıyla bekledikleri performansı gösteremediklerini açıkladı.

Norris, geçtiğimiz cuma günü sprint yarışı öncesinde gerçekleşen sıralama turlarındaki lastik yönetimlerine kıyasla bugün daha iyi olduklarını ama kendisinin araçla daha fazla mücadele verdiğini söyledi.

Norris, "Lastikleri yönetme konusunda düne göre daha iyiydik fakat araçla biraz daha fazla mücadele ettik." dedi.

Araçta yaptıkları değişikler sonrası istedikleri performansı elde edemediklerini ve gözden geçirmeleri gereken bazı şeyler olduğundan da bahsetti.

"Bazı değişiklikler yaptık fakat potansiyel olarak doğru yönde değildi. Dün kendime bugün olduğumdan daha çok güveniyordum, yani evet, gözden geçirmemiz gereken bazı şeyler var."

McLaren pilotu, yine de tüm bunlara rağmen dünden daha iyi bir sıralama sonucu elde ettiklerini açıkladı.

Ayrıca araçta yapılan değişiklerden dolayı pişman olduğunu dile getiren Norris, takımı sıralamalarda şu an olduğundan daha yukarıda gördüğünü söyledi.

Britanyalı pilot, "Bence daha yukarılarda olmalıydık. Doğru olduğuna inandığımız şeyi yaptık ama bazen pistte işler farklı yürüyebiliyor."

"Araçta bazı değişiklikler yaptık ve keşke yarınki yarıştan önce bu değişikliklere geri dönebilseydik ama bunu yapamayız." dedi.

Lando Norris, McLaren MCL38

Lando Norris, McLaren MCL38

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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