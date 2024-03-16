Norris: "Her hafta sonu ufak geliştirmeler getiriyoruz ancak her takım bunu yapıyor"
Lando Norris, McLaren'ın geçen sezonki güçlü geliştirme sürecinin bir tekrarı olarak yakın gelecekte büyük bir tek seferlik yükseltme yapmayacağını ima etti.
Lando Norris, McLaren MCL38
Steven Tee / Motorsport Images
McLaren, araçla ilgili geliştirme hedeflerini kaçırdığı için 2023 sezonuna oldukça geride başladı.
Ancak, Avusturya GP itibariyle getirilen güncellemeler, takımı sıralamanın üstüne taşıyarak pilotların istikrarlı bir şekilde podyum elde etmesini sağladı.
Norris, McLaren'in ileriye doğru daha fazla adım atmak için hâlâ ele alması gereken alanlar olduğu konusunda ısrar etti.
"Bunlardan bazıları, birkaç yüzdelik fark yaratan küçük şeyler."
"Mesele şu ki, birkaç yüzde birlik fark yaratan bu şeylerden üç ya da dördüne sahip olduğunuzda, belki diğer adımınız ondalık farklara geçmek olabilir."
"Onda bir hakkında konuştuğunuzda, zaten iyi bir adımdan bahsediyorsunuz demektir. Bunlar herkesin yaptığı şeyler."
Lando Norris, McLaren MCL38
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
McLaren bu sezonun ilk iki yarışının ardından şu anda Takımlar Şampiyonası'nda üçüncü sırada yer alıyor.
Norris'in takım arkadaşı Oscar Piastri en son Suudi Arabistan Grand Prix'sinde dördüncü olarak F1 kariyerinin en iyi sonucunu elde etti.
Takım mevcut formunu korumaya çalışırken, Norris planlanan güncellemelerin aracın zayıflıklarını gidermesini beklemediklerinin altını çizdi.
Norris, "Her hafta sonu biraz daha hafif veya biraz daha verimli geliştirmeler getiriyorsunuz, ancak bunu griddeki her takım yapıyor."
"Elbette biz de kendi aracımızı daha büyük ve daha verimli hale getirmeye çalışıyoruz ama bu tür şeyler şu anda bir takım olarak en büyük zayıflığımızı giderecek şeyler değil."
"Bunlar sadece aracın biraz daha hızlı gitmesine yardımcı olan arka plan öğeleri." dedi.
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