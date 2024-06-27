Norris: "Her hafta sonu kendime güveniyorum"

Norris, 2024 sezonuna güçlü bir başlangıç yaptı ve Miami Grand Prix'sindeki zaferi de dahil olmak üzere 10 yarışta altı podyum elde etti.

Ancak şu anda Verstappen, şampiyonada Norris'in 69 puan önünde yer alıyor.

Norris, "Girdiğimiz her hafta sonu kendime güveniyorum, araç son derece iyi performans gösteriyor."

"Her zaman pole pozisyonunun en fazla 0.1 gerisinde oluyoruz ve isteyebileceğimiz tek şey de bu."

"Hayatımızı biraz daha kolaylaştırmak için araca biraz daha fazla şey getirmemiz gerektiğini düşünüyorum."

"Grid çok yakın ve şimdi pole pozisyonu için kolayca mücadele edebileceğini ve potansiyel olarak galibiyet için savaşabileceğini düşündüğüm dört takım var."

"Yüksek hızda, Red Bull'a kıyasla üzerinde çalışmamız gereken çok fazla şey olduğunu düşünüyorum. Onlar yüksek hızlı virajlarda bizden daha iyi görünüyor."

"Potansiyel olarak bu alanda biraz eksikliğimiz var ama geri kalan alanlarda güçlüyüz." dedi.