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Formula 1 İspanya GP

Norris: "Henüz tam olarak mutlu değilim"

McLaren pilotu Lando Norris, cuma günü ilk üçte yer almasına rağmen araçtan tam anlamıyla memnun değil.

Ezel Tan
Lando Norris, McLaren MCL38

Lando Norris, McLaren MCL38

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Cuma günü Barselona'da gerçekleştirilen ilk seansta Lando Norris en hızlı zamana imza atarken, ikinci seansta üçüncü sırada yer aldı.

Yine de bu, McLaren pilotunun her şeyden memnun olduğu anlamına gelmiyor.

Norris şöyle konuştu: "Bence bugün her şey oldukça iyi gitti fakat sıcak pistte çalışmak hiç kolay değil."

"İzlenimler çok iç açıcı değil çünkü lastikler çok çabuk ısınıyor ve onları en uygun çalışma aralığında tutmak zor."

"Yine de hafta sonuna iyi başladığımızı düşünüyorum, direksiyon başında hemen rahat hissettim."

"Sonuçlar çok yakın ve Cumartesi gününe kadar gelişmek için hâlâ çeşitli noktalar üzerinde çalışmamız gerekiyor."

Nasıl bir mücadele beklediği sorusuna Norris, "Bu  hafta sonu mücadelenin Kanada kadar yakın geçeceğine eminim."

"Gelişmemiz gereken önemli bir nokta olduğunu söyleyemem, bence her alanda gelişmemiz lazım."

"Bazı sorunları çözmek daha kolay, bazılarının üstesinden gelmek daha zor olacak."

"Yine de mühendislerle birlikte her şeyi analiz edeceğiz ve yarın için gelişmeye çalışacağız." dedi.

Lando Norris, McLaren MCL38

Lando Norris, McLaren MCL38

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

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