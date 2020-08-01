Norris: "Henüz araçta kendimi rahat hissetmiyorum"

McLaren pilotu Lando Norris, İngiliz ekibin yeni güncellemelere sahip olduğu hafta sonunda -cuma günü- ilk ona girmekte zorlandı.

Günü değerlendiren genç sürücü, "Bizim için kötü bir gün olduğunu söyleyemem. Planladığımız çoğu şeyi yaptık. Tek problem, ikinci seansın sonundaki sorun nedeniyle dolu depoyla sadece iki-üç tur atmış olmamdı."

"Bu hafta sonu yeni parçalar test ettik ve araçta birkaç şeyi değiştirdik. Rüzgar işimizi zorlaştırdı ama başarılı bir gündü. Yapmak istediğimiz şeyleri yaptık."

"Geçen yıl burada iyi bir iş yaptım ve kendimi rahat hissettim. Bu hafta sonu şimdiye kadar rahat değildim. Bu gece sürüşüm ve diğer şeyler üzerinde çalışacağız ve yarın her şeyi bir araya getirmeye çalışacağız." dedi.

Norris, rüzgarın işlerini zorlaştırdığını ve sıralama turlarında temiz bir tur atmanın önemli olacağını söyledi.

"Özellikle rüzgar nedeniyle zor bir gün oldu. Rüzgar aracı biraz etkiliyor ve turları öngörülemez hale getiriyor. Bu da işleri değiştiriyor. Bizim açımızdan en yumuşak gün değil ama bu hafta sonu araçta yaptığımız değişiklikleri iyi şekilde anlamamız gerekiyor. Bu gece her şeyi bir araya getirmeye çalışacağız ve hem sıcaklığın, hem de rüzgarın biraz daha farklı olacağı sıralama turları için hazırlanacağız."

"Temiz bir seansa sahip olmayı umuyorum. Yarın yine rüzgarlı olacak ama bu kez farklı yönden esecek. Yani temiz bir seans geçirmek önemli olacak. Trafikten etkilenmemeli ve hatalar yapmamalıyız çünkü burada -trafikte kalmak- pahalıya patlıyor. Bu yüzden temiz bir sıralama turlarına ihtiyacım olduğunu biliyorum."