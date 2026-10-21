Formula 1 Amerika GP
Norris: “Hatalarımın sorumluluğunu alıyorum”
Singapur GP’de takım arkadaşı Oscar Piastri ile temas yaşayan Lando Norris, hatalarından ders çıkardığını ve pistte daha doğru kararlar alacağını vurguladı.
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 21 Eki 2026 14:00
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Lando Norris, McLaren
Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
McLaren ekibi, Singapur Grand Prix sprint yarışının ilk turlarında dördüncü sıra mücadelesi verirken 5. virajda Lando Norris ile Oscar Piastri arasında yaşanan ve Avustralyalı pilotun spin atmasıyla sonuçlanan temasın ardından bir kriz toplantısı gerçekleştirdi. McLaren CEO’su Zak Brown’ın olay anındaki sert tepkisinin ardından iki pilotla bir araya gelen İngiliz ekip, ABD Grand Prix öncesinde bu konuyu kapatma kararı aldı.
Takımın Amerika Grand Prix'si öncesinde yayınladığı değerlendirmede konuşan Norris, şunları söyledi: "Hatalarımın sorumluluğunu alıyorum ve hepsinden ders çıkarıyorum. Her hafta sonu benim en büyük motivasyon kaynağım takımım oluyor.”
“Amacım kendimi geliştirerek, pist üstünde daha iyi kararlar alarak ve takımı mümkün olan en iyi şekilde temsil ederek herkesin verdiği yoğun emeğin karşılığını ödemek."
Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren
Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
Sezonun son yarışlarına yaklaşırken McLaren, Austin hafta sonu için aracına küçük çaplı güncellemeler eklemeyi planlıyor.
Takımın baş tasarımcısı Rob Marshall, getirilecek paketin köklü bir değişim içermediğini belirterek yapılan dokunuşların özellikle fren verimliliğine ve performans artışına odaklanacağını aktardı. Takım ayrıca ABD Grand Prix öncesinde araç tabanında da bazı ufak güncellemeler yapacağını duyurdu.
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- Motorsport.com Ekibi
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