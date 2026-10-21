Formula 1 Amerika GP

Norris: “Hatalarımın sorumluluğunu alıyorum”

Singapur GP’de takım arkadaşı Oscar Piastri ile temas yaşayan Lando Norris, hatalarından ders çıkardığını ve pistte daha doğru kararlar alacağını vurguladı.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 21 Eki 2026 14:00

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Tercih edilen kaynak olarak ekle

Lando Norris, McLaren

Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

McLaren ekibi, Singapur Grand Prix sprint yarışının ilk turlarında dördüncü sıra mücadelesi verirken 5. virajda Lando Norris ile Oscar Piastri arasında yaşanan ve Avustralyalı pilotun spin atmasıyla sonuçlanan temasın ardından bir kriz toplantısı gerçekleştirdi. McLaren CEO’su Zak Brown’ın olay anındaki sert tepkisinin ardından iki pilotla bir araya gelen İngiliz ekip, ABD Grand Prix öncesinde bu konuyu kapatma kararı aldı.

Takımın Amerika Grand Prix'si öncesinde yayınladığı değerlendirmede konuşan Norris, şunları söyledi: "Hatalarımın sorumluluğunu alıyorum ve hepsinden ders çıkarıyorum. Her hafta sonu benim en büyük motivasyon kaynağım takımım oluyor.”

“Amacım kendimi geliştirerek, pist üstünde daha iyi kararlar alarak ve takımı mümkün olan en iyi şekilde temsil ederek herkesin verdiği yoğun emeğin karşılığını ödemek."

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Sezonun son yarışlarına yaklaşırken McLaren, Austin hafta sonu için aracına küçük çaplı güncellemeler eklemeyi planlıyor.

Takımın baş tasarımcısı Rob Marshall, getirilecek paketin köklü bir değişim içermediğini belirterek yapılan dokunuşların özellikle fren verimliliğine ve performans artışına odaklanacağını aktardı. Takım ayrıca ABD Grand Prix öncesinde araç tabanında da bazı ufak güncellemeler yapacağını duyurdu.

Fikrinizi almak istiyoruz!

Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?

5 dakikalık anketimize katılın.

- Motorsport.com Ekibi

Yorumları okuyun ve gönderin

Ayrıca okuyun :





Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Önceki haber Ferrari’den kritik transfer: Hamilton, Mercedes mühendisiyle tekrardan buluştu

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?

Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle

Daha fazlası

Neşe Akkoyun





Türkiye Drift Şampiyonası’nda final heyecanı İstanbul Park’ta



GENEL



GENEL 13 dk



Türkiye Drift Şampiyonası’nda final heyecanı İstanbul Park’ta





Ferrari’den kritik transfer: Hamilton, Mercedes mühendisiyle tekrardan buluştu



Formula 1



Formula 1



Amerika GP



48 dk



Ferrari’den kritik transfer: Hamilton, Mercedes mühendisiyle tekrardan buluştu





Ben Sulayem açıkladı: V8 kararı birkaç ay içinde verilecek



Formula 1



Formula 1



Amerika GP



1 s



Ben Sulayem açıkladı: V8 kararı birkaç ay içinde verilecek

Son Haberler





Norris: “Hatalarımın sorumluluğunu alıyorum”



Formula 1



F1 Formula 1



Amerika GP



3 dk



Norris: “Hatalarımın sorumluluğunu alıyorum”





Türkiye Drift Şampiyonası’nda final heyecanı İstanbul Park’ta



GENEL



Genl GENEL 13 dk



Türkiye Drift Şampiyonası’nda final heyecanı İstanbul Park’ta





Ferrari’den kritik transfer: Hamilton, Mercedes mühendisiyle tekrardan buluştu



Formula 1



F1 Formula 1



Amerika GP



48 dk



Ferrari’den kritik transfer: Hamilton, Mercedes mühendisiyle tekrardan buluştu





Ben Sulayem açıkladı: V8 kararı birkaç ay içinde verilecek



Formula 1



F1 Formula 1



Amerika GP



1 s



Ben Sulayem açıkladı: V8 kararı birkaç ay içinde verilecek

Özellik

Prime içeriğini keşfedin





Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 17 Mar 2018



Ekleyen Jonathan Noble



Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak





Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 13 Şub 2018



Ekleyen Kevin Turner



Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?





Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 11 Şub 2018



Ekleyen Lawrence Barretto



Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?





Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 6 Şub 2018



Ekleyen Ben Anderson



Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.

Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.

2 seçeneğiniz var:

Abone olun.

Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.

Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın

Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle

Bildirimleri yönet

Prime'a abone ol