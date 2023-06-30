Norris: "Hata yapmasam üçüncü olabilirdim"
Lando Norris, en hızlı turunda hata yaptığını ve bunun da üçüncülüğe mâl olduğunu söylüyor.
McLaren bu hafta sonu için yeni bir güncelleme paketi getirdi ve Norris, bu paketle cuma günü dördüncü olmayı başardı.
İngiliz pilot zaman zaman çok hızlıydı ve ilk üçe girebilecek gibi görünüyordu.
Seansın ardından konuşan Norris, yarışa üçüncü başlayabileceğini fakat yaptığı hata nedeniyle bunu kaçırdığını belirtti.
İngiliz pilot, "Gerçekten çok mutluyum."
"Takımdakiler yeni güncellemeleri bu hafta sonuna mükemmel şekilde hazırladı ve bu parçalarla piste çıktığımız andan itibaren her şey iyiydi. Parçalar çalışıyordu."
"Sabah bazı sorunlar yaşadık ama güncellenmiş aracın düzgün çalışmasını sağlamak önemliydi. Sonunda üçüncü olduk ve aslına bakarsak, üçüncülüğe mâl olan küçük bir hata yaptığım için mutlu değilim."
"Burada son virajı temiz geçmek zor. Girişte kerbe saldırıyorsunuz, araç biraz denge kaybediyor ve ben de apeksi biraz kaçırdım."
"Üzüldüm, pist limitlerinin dışına çıktığımı düşündüm, bu yüzden hızımı biraz düşürdüm. Bu bana üçüncü sırayı patladı ama dördüncülükten de oldukça memnunum." dedi.
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