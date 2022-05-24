Norris: "Hasta olmama rağmen takıma puan kazandırmak harika"

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İngiliz pilot, tüm hafta sonu bademcik iltihabıyla uğraşmasına rağmen yarışta harika bir performansla sekizinci olmayı başardı.

Yarıştan sonra basın karşısına dahi çıkamayan Norris, hafta sonu boyunca pek çok mühendislik toplantısında yer almadı.

Buna rağmen aldığı puanlar altında değerinde görünüyor.

Norris şöyle konuştu: "Benim için gerçekten zor bir hafta sonuydu. Bademcik iltihabına yakalandığım için yarıştan önce kendimi iyi hissetmiyorum. Buna yüksek sıcaklık da eklendiğinde şimdiye kadar çıktığım en zorlu yarışlardan birisi oldu."

"Enerjimin büyük çoğunluğunu bu hastalıkla savaşmaya harcadığım için bu hafta sonu gerçekten dezavantajlıydım."

"Pek çok mühendislik toplantısını kaçırdım, ki bu durum hafta sonumu epey tehlikeye attı. Ayrıca yarışa olması gerektiği kadar hazırlıklı değildim. Tüm bunları akılda tutarsak, takım adına iyi puanlar aldığım için gerçekten mutluyum."

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36, Lando Norris, McLaren MCL36 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Takım aracı hızlandırmak adına çok çabalıyor ve bu yüzden hafta sonunun verimli geçmesinden memnunum. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde verilere bakacağız ve araçtan çıkarabileceğimiz daha fazla performans olup olmadığını göreceğiz. Böylelikle Monako'ya giderken hazırlıklı bir konuma geleceğiz."

Norris'in ortaya koyduğu performans takım patronu Andreas Seidl'dan da övgü aldı.

Seidl, "Lando elindeki şeyden en iyisini çıkardı ve sekizinci olmayı başardı."

"Tüm hafta sonu kendisini iyi hissetmiyordu fakat bununla mücadele edip, takım için bazı iyi puanlar alarak harika bir savaşı ruhu gösterdi. Önümüzdeki birkaç gün boyunca ona hızlı bir iyileşme süreci diliyoruz. Umarım Monako'da en enerjik şekilde dönebilir."

Diğer tarafta Daniel Ricciardo için çok sönük bir yarış oldu ve hafta sonunu puansız kapattı.

Ricciardo, "İyi bir yarış değildi. Olumlu bir şeyi bulmayı isterdim ancak başlangıçtan itibaren sadece zorlandık. Yavaştım ve etrafımdaki herkesten daha az yol tutuşum vardı."

"Üç pit stopla farklı lastik setlerinde dört farklı fırsatım vardı ama hiçbirinde hızlımız yoktu. Neden böyle olduğunu bilmiyorum ama bir göz atıp, durumu en iyi şekilde anlamaya çalışacağız."

"Umarım getirdiğimiz güncellemeler iyi çalıştığı için bunun üstesinden gelebiliriz."

Seidl, Ricciardo için de şöyle dedi: "Daniel üçüncü bölüme kalmayı başardı ama yarışta ne zaman zorlamaya çalışsa aracın arkasıyla uğraşıyorduk ve yarışta giderek geriye düşüp, 12. olduk. Nedenini anlamak için önümüzdeki birkaç gün içerisinde yapmamız gereken işler var."