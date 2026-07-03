Norris: "Hasarlı fren soğutma kanalı nedeniyle araç sürülemez haldeydi"

Sprint sıralama seansının büyük bölümünde aracın beklediğinden çok daha kötü hissettirdiğini belirten Lando Norris, yapılan onarımın ardından aracın tamamen değiştiğini ifade etti.

Norris, "Bu sorun beni düşündüğümden çok daha fazla etkiledi."

"Fren soğutma kanalındaki problemi ancak son denemeden önce giderebildik. Mekanik ekip son tur öncesinde gerçekten harika bir iş çıkardı. Ardından araç tamamen değişti ve yeniden çok daha iyi hissettirmeye başladı."

Seansın büyük bölümünde aracı kullanmanın oldukça zor olduğunu söyleyen Britanyalı pilot, yaşadığı hissi şu sözlerle anlattı: "Seansın büyük bölümünde araç gerçekten berbat hissettiriyordu."

"Neyse ki sorunu çözebildik çünkü sonrasında tamamen farklı bir araç kullanıyormuşum gibi hissettim."

Lando Norris, McLaren Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"Son turda araca alışmaya başladığım anda aslında çok daha fazla zorlayabileceğimizi hissettim. Yani talihsiz bir gün yaşadık."

Sprint yarışına ilişkin beklentilerini de paylaşan Norris, özellikle Red Bull ile mücadele edebileceklerini düşündüğünü ifade etti.

"Etrafımızdaki araçlara baktığımızda özellikle Red Bull ile mücadele edebileceğimizi düşünüyorum."

"George Russell'ın Mercedes'i de çok hızlı görünüyor."