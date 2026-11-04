Formula 1 Meksika GP

Norris: "Harika sürsem bile karşılığını alamıyorum"

Meksika GP sonrası açıklamalarda bulunan Lando Norris, sezon ortasındaki formunu koruduğunu ancak araçtaki performans düşüşü nedeniyle karşılık alamadığını söyledi.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 4 Kas 2026 12:15

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Lando Norris, McLaren

Fotoğraf: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Sezonun Macaristan, Hollanda ve Madrid yarışlarında yakaladığı yüksek formu devam ettirdiğini belirten Lando Norris, MCL40 aracının özellikle düşük hızlı virajlarda ve viraj girişlerinde yaşadığı dengesizlikleri eleştirdi.

Meksika Grand Prix'sinin sonlarına doğru Charles Leclerc ile 4.’lük mücadelesine giren fakat rakibini geçecek tempoyu bulamayan Norris, aracın sınırlarını yüzde yüz zorlamak yerine biraz daha bilinçli sürüş yapmanın zaman zaman daha iyi sonuç getirdiğini ifade etti.

Norris, konuya ilişkin değerlendirmelerinde şunları söyledi: "Bu sezon hâlâ çok iyi sürdüğümü ve kariyerimin en iyi yarışlarından bazılarını çıkardığımı hissediyorum.”

“Ancak fark şu ki, yılın orta kısmında bu sürüşümün karşılığını alabiliyor ve galibiyete ulaşabiliyordum. Şimdiyse harika sürsem bile karşılığını alamıyorum çünkü araç o kadar hızlı değil ve kontrol etmesi çok zor.”

Lando Norris, McLaren

Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

“Yarıştayken aracın sınırlarını zorlayamıyoruz fakat garip bir şekilde, aracı biraz daha az zorladığımızda performans iyileşiyormuş gibi gözüküyor.”

“Bakü’ye bakacak olursak hâlâ tempo tutturmakta zorlanıyorduk; bu yüzden aracı belirli pistlerde ve alanlarda çok daha fazla geliştirmemiz gerekiyor.”

“Meksika bizim için iyi geçti ancak zorlandığımız pistlere geri döndüğümüzde aniden iyileşeceğimize ikna olmuş değilim. Performansımız için umuda veya şansa güvenmek istemiyorum; neleri geliştirmemiz gerektiğini biliyoruz ve bu sadece zaman gerektiriyor."

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- Motorsport.com Ekibi

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