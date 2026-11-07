Formula 1 Sao Paulo GP

Norris: "Hamilton'ın yedi şampiyonluğu beni motive ediyor"

Lando Norris, Lewis Hamilton'ın yedi dünya şampiyonluğunun kendisini daha fazlasını kazanmaya motive ettiğini söyledi.

Lydia Mee Zeynep Taş

Yayın tarihi: 7 Kas 2026 15:00

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Lewis Hamilton, Ferrari, Lando Norris, McLaren

Motorsport Papaya



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Lando Norris, 2025 sezonunun başında takım arkadaşı Oscar Piastri ile verdiği zorlu mücadelenin ve sezonun son bölümünde önüne çıkan Max Verstappen tehdidinin ardından kariyerinin ilk dünya şampiyonluğunu kazanmıştı.

Bilindiği üzere yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton, bu hafta sonu Sao Paulo Grand Prix'sinde kariyerinin 400. Grand Prix startına ulaşacak.

Interlagos'ta basın mensuplarına konuşan Norris’ten Hamilton'ın kariyerini değerlendirmesi istendi.

Norris, "Böyle bir kariyeri nasıl özetlememi istediğinizi bilmiyorum!"

"Bu kadar uzun süre boyunca başardıkları gerçekten inanılmaz. Hâlâ Charles'a karşı mücadele ettiğini görmek bile etkileyici."

"Bence Charles, griddeki en iyi pilotlardan biri. İnanılmaz derecede hızlı ve Lewis'in ona karşı hâlâ güçlü bir mücadele verebilmesi çok etkileyici. Kesinlikle eski formuna döndüğünü ve en iyilerden biri olduğunu yeniden kanıtladığını söyleyebiliriz." şeklinde yanıt verdi.

2025 F1 Dünya Şampiyonu Norris, Hamilton'ın griddeki birçok pilot için ilham kaynağı olduğunu da söyledi.

McLaren pilotu, "Bu kadar uzun süre mücadele edebilmiş olması gerçekten inanılmaz bir başarı. O birçoğumuz için iyi bir ilham kaynağı."

"Ben kesinlikle onun kadar uzun süre yarışacağımı düşünmüyorum ancak kariyerim açısından önümüzde güzel bir örnek olması iyi bir şey."

"Bir şampiyonluk kazandığım için mutluyum ancak Lewis'e baktığımda, yalnızca bir şampiyonluk kazanmış olmaktan pek de mutlu olmuyorum!"

"Elbette bunu olumlu anlamda söylüyorum. Ona bakıp bu yaşında bu formda olduğunu gördüğümde, çok daha uzun yıllar boyunca mücadele edebileceğime her zamankinden fazla inanıyorum. Bu da kariyerimde gerçekleştirmeyi sabırsızlıkla beklediğim bir şey."

Lando Norris, McLaren

Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

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- Motorsport.com Ekibi

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