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Norris: “Hamilton’ın en iyi şekilde sürmediğini görüyordum”

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McLaren pilotu Lando Norris, Lewis Hamilton’la iki kez tekerlek tekerleğe mücadele ettiği Avusturya Grand Prix’sinde bu savaşın galibi gelse de Mercedes pilotunun, yarışta “en iyi şekilde” sürmediğinin farkında olduğunu söyledi.

Norris: “Hamilton’ın en iyi şekilde sürmediğini görüyordum”

Red Bull Ring’deki ikinci hafta sonunda Norris, F1 kariyerinin en iyi sıralama sonucunu kazanarak yarışa ikinci sıradan başladı. McLaren pilotu, yarışın ilk bölümünün büyük bir kısmında Hamilton’ı arkasında tuttu ve bu, Max Verstappen’in bu sırada farkı açmasına yardımcı oldu.

Sonunda 7 kez dünya şampiyonu, Norris’i geçmeyi başarsa da bunu yapması 20 tur sürdü.

Fakat bu, iki Britanyalı pilotun mücadelelerinin sonu değildi.

Hamilton’ın W12’si, 10. virajdaki kerblerden hasar alması sonrasında performans düşmeye başladı ve yarışın son bölümünde Norris, Mercedes pilotunu geride bırakarak podyuma çıkan üçüncü isim oldu. 

Hamilton, genç pilotun performansından oldukça etkilenmişti ve yarış radyosundan onun “harika bir pilot” olduğunu dile getirmişti.

Yarışın ardından Hamilton ile mücadeleleri hakkında konuşan Norris, “Gerçekten zordu. İlk bölümde iki Mercedes de benden hızlıydı ki bu büyük bir sürpriz değildi çünkü bunu bekliyordum ama onları bu kadar süre arkamda tutabilmek, benim için biraz sürpriz oldu.”

“Fakat aslında bu, tam anlamıyla ona karşı yarıştığım ilk seferdi. Onun nasıl sürdüğünü, nasıl yarıştığını, nasıl bir yaklaşım sergilediğini ve ne zaman risk aldığını öğrenmem gerekti. Aynı şekilde, Valtteri’nin karşısında da bunları öğrenmeye çalıştım.”

“Onun, övgü dolu yorumlarını her ne kadar takdir etsem de [bu yarışta] en iyi şekilde sürmediğini gördüm. İlk virajda pist dışına taştığı ya da 3. virajda hata yaptığı anlar oldu.”

Buna rağmen Norris, pazar günü Mercedes pilotları ile mücadele etmekten mutluydu çünkü bunu yapmaya her zaman fırsatı olmuyordu.

“Mücadele etmesi imkansız pilotlar değiller. Elinizde iyi performans gösteren bir araç olduğunda ve iyi sürdüğünüzde bu noktaya ulaşıyorsunuz, onlara karşı bir şansınız olduğunu fark ediyorsunuz.”

“Tabii bunu, onlarla gerçekten yarışına kadar ve tekerlek tekerleğe mücadele edene kadar söylemek zor. Normalde benden oldukça uzakta olurlar.”

“Sadece Lewis’e karşı değil, Valtteri, Max ve Sergio’ya karşı da mücadele edebilmek de çok iyi bir histi. Bu ön grubun içerisinde yer almak ve podyum için mücadele ediyoruz diyebilmek güzeldi çünkü hızımız çok iyiydi.”

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