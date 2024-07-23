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Formula 1 Macaristan GP

Norris, Hamilton'ın 'övgüsüne' sert bir yanıt verdi

Lando Norris, F1 Macaristan Grand Prix'sinin ardından dinlenme odasında Lewis Hamilton'ın övgülerine sert bir tepki verdi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Güncel:
Pole man Lando Norris, McLaren F1 Team, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, talk in Parc Ferme after Qualifying

Pole man Lando Norris, McLaren F1 Team, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, talk in Parc Ferme after Qualifying

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

McLaren 2021 İtalya Grand Prix'sinden bu yana ilk 1-2 finişini elde ederken Oscar Piastri ilk F1 zaferini elde etti.

Norris, McLaren'ın erken pit kararıyla takım arkadaşını geçme fırsatı bulduktan sonra yarışı önde götürdü. Ancak takım emriyle bitişe 4 tur kala yerini Piastri'ye geri verdi.

Yarıştan sonra Norris'in her zamanki neşeli havasında olmadığı görüldü, çünkü Britanyalı pilot bir kez daha elinden galibiyeti kaçırmıştı.

Yarışı ilk üç sırada bitiren pilotların yarıştan sonra görüntüleri izleyerek sohbet etme fırsatı bulduğu dinlenme odasında Hamilton, Norris'e iltifat etmeye çalıştı. Ancak Norris garip bir yanıtla karşılık verdi.

Hamilton ilk olarak "Siz çok hızlısınız." dedi.

Lando Norris, McLaren F1 Team, 2nd position, arrives on the podium

Lando Norris, McLaren F1 Team, 2nd position, arrives on the podium

Fotoğraf: Lubomir Asenov / Motorsport Images

Norris, Hamilton'ın bu yorumunu iyi karşılamadı ve "Evet, yedi yıl önce de sizin aracınız çok hızlıydı." dedi.

Hamilton, "Yedi yıl önce mi? Bu çok uzun bir süre. Yedi yıl önce burada mıydın?" yanıtını verdi.

Norris ise ekledi: "O zaman hızlı bir aracınız vardı, şimdi de bizim var."

Hamilton ise yanıt olarak bundan şikayet etmediğini ve sadece araçlarına iltifat ettiğini açıkladı.

Norris'in gerginliği, eğer Macaristan'da kazanmış olsaydı şampiyonadaki farkı yedi puan daha kapatabileceği gerçeğinden kaynaklanmış olabilir.

Yarışa pole pozisyonunda başlayan Britanyalı pilot, yarışın ilk bölümünde geriye düşmeden önce liderliği takım arkadaşına kaptırdı.

Yine de McLaren için olumlu bir gün oldu. Woking merkezli takım, şampiyonada Red Bull ile farkı 51'e düşürdü.

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