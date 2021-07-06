Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Masi: ''F1'in lisans puanı sisteminde bir sorun yok'' Sonraki / Gasly, Red Bull Ring'de Pirelli'nin 18 inç lastiklerini test etti
Formula 1 / Avusturya GP Haberler

Norris: ''Hamilton'ın beni övmesi, benim için çok anlamlı''

Ekleyen:
, Editör

Lando Norris, Lewis Hamilton'ın kendisini Avusturya Grand Prix'sinde takım telsizinden övmesinin çok anlamlı olduğunu söyledi.

Norris: ''Hamilton'ın beni övmesi, benim için çok anlamlı''

İki İngiliz sürücü Red Bull Ring'deki ikinci yarışta tekerlek tekerleğe bir mücadeleye girişti ve Hamilton'ın aracının hasar almasının ardından, Norris yarışı üçüncü sırada tamamladı.

Hamilton, aracı hasar almadan önce, yarışın erken bölümlerinde Norris'e karşı bir geçiş yaptı ve bunu yaptıktan sonra takım telsizinden McLaren pilotunun ''çok iyi bir sürücü'' olduğunu söyledi.

Norris ise bu konuda şu yorumlarda bulundu: ''Bu iyiydi. Onun tarafından bu tür bir saygı görmek çok anlamlı.''

''Bunu bizimle yarışmayacağı için mi yoksa bir problemi olduğu için mi söyledi bilmiyorum. Belki de doğrudan doğruya yarışıyor olsaydık bunu söylemezdi, bilmiyorum.''

''Ancak bu çok kibardı ve buna müteşekkirim.''

Bu, Norris'in Formula 1 kariyerindeki en iyi hafta sonlarından biriydi ve iki Mercedes sürücüsüyle de hem Cumartesi hem de Pazar günü savaştı. Aynı zamanda sıralama turlarını ikinci sırada tamamlayarak kariyerinde ilk kez ön çizgiden başladığı yarışı üçüncü sırada tamamladı.

Ancak McLaren pilotu Britanya Grand Prix'si için insanların aynı şeyi beklememesini söyledi.

''Sinir bozucu olan şey, birçok insanın her hafta sonu bu performansı bekleyecek olması.''

''Yani, bugün kimse hızlı olmamızı beklemiyordu ancak hava koşulları, pist koşulları ve geçtiğimiz haftaki yarıştan sonra araçta yaptığımız geliştirmeler sayesinde sıralamaları ikinci sırada tamamladık, Red Bull'un 0.05 saniye arkasındaydık ve iki Mercedes'in de önündeydik. Bu da bize geçtiğimiz haftadan beri adımlar attığımızı gösterdi.''

''Bence yarışta, daha rekabetçi olarak bunu gösterdim ancak diğer yandan da umarım kendimi çok kaptırmam diye düşünüyorum çünkü Silverstone'a gideceğiz ve bu muhtemelen biraz daha gerçeğe dönüş olacak.''

''Böyle konuşarak, keşke kendimi iyi göstermeye çalışıyor olsaydım ancak durum bu şekilde değil. Avusturya'da zaten her zaman güçlü oldum. Buraya F1'le ilk gelişimden beri. Ancak Silverstone'da geçtiğimiz sezon bizim için çok iyi değildi.''

''Negatif olmaya çalışmıyorum, sadece gerçekçi davranıyorum ve birçok insanın bunu her hafta sonu bekleyeceğini, sonra da 'neden hızlı değilsiniz?' şeklinde şikayet edeceğini düşünüyorum. Aslında şu anda kendimize 'neden bu kadar hızlıyız?' diye sormalıyız ve bir sonraki yarışta normal şeyler beklemeliyiz.''

paylaşım
yorumlar
Masi: ''F1'in lisans puanı sisteminde bir sorun yok''

Önceki haber

Masi: ''F1'in lisans puanı sisteminde bir sorun yok''

Sonraki haber

Gasly, Red Bull Ring'de Pirelli'nin 18 inç lastiklerini test etti

Gasly, Red Bull Ring'de Pirelli'nin 18 inç lastiklerini test etti
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Alonso: "2007'de Hamilton'la değil, takımla sorun yaşadım"

24 dk
2
Formula 1

Schumacher: "Raikkonen'in hareketi utanç vericiydi"

9 s
3
Formula 1

Norris: ''Hamilton'ın beni övmesi, benim için çok anlamlı''

1 s
4
World Superbike

Sofuoğlu: "Petronas SRT, Toprak'ı MotoGP'ye istiyor"

12 s
5
Formula 1

Verstappen'in Hamilton'dan uzaklaşmasını sağlayan yeni güncellemeler

5 s
Son Haberler
Alonso: "2007'de Hamilton'la değil, takımla sorun yaşadım"
F1

Alonso: "2007'de Hamilton'la değil, takımla sorun yaşadım"

24dk
Brawn: "Sprint sıralama formatının üzerinde çok çalıştık"
F1

Brawn: "Sprint sıralama formatının üzerinde çok çalıştık"

59dk
Gasly, Red Bull Ring'de Pirelli'nin 18 inç lastiklerini test etti
F1

Gasly, Red Bull Ring'de Pirelli'nin 18 inç lastiklerini test etti

1 s
Norris: ''Hamilton'ın beni övmesi, benim için çok anlamlı''
F1

Norris: ''Hamilton'ın beni övmesi, benim için çok anlamlı''

1 s
Masi: ''F1'in lisans puanı sisteminde bir sorun yok''
F1

Masi: ''F1'in lisans puanı sisteminde bir sorun yok''

2 s
Son Videolar
Juan Pablo Montoya, Avusturya GP'sini yorumluyor 07:40
Formula 1
5 Tem 2021

Juan Pablo Montoya, Avusturya GP'sini yorumluyor

Avusturya Grand Prix'si Gridi 01:01
Formula 1
4 Tem 2021

Avusturya Grand Prix'si Gridi

Avusturya GP hakkında bilmeniz gerekenler 02:18
Formula 1
2 Tem 2021

Avusturya GP hakkında bilmeniz gerekenler

Formula 1: Alonso geri dönüşünden keyifli 00:50
Formula 1
30 Haz 2021

Formula 1: Alonso geri dönüşünden keyifli

Canlı yayın: 2021 Steiermark GP Motorsport.com değerlendirme yayını 00:00
Formula 1
27 Haz 2021

Canlı yayın: 2021 Steiermark GP Motorsport.com değerlendirme yayını

Daha fazlası
Betim Aker
Hamilton, Wolff ile emekli olacağıyla ilgili bir konuşma yaptığını ''hatırlamıyor''
Formula 1

Hamilton, Wolff ile emekli olacağıyla ilgili bir konuşma yaptığını ''hatırlamıyor''

Horner: ''Bu yarışı kazanmak harika oldu'' Avusturya GP
Formula 1

Horner: ''Bu yarışı kazanmak harika oldu''

Verstappen: ''Kendimi biraz şaşırttım!'' Avusturya GP
Formula 1

Verstappen: ''Kendimi biraz şaşırttım!''

Çok Okunanlar Bugün

Alonso: "2007'de Hamilton'la değil, takımla sorun yaşadım"
Formula 1 Formula 1

Alonso: "2007'de Hamilton'la değil, takımla sorun yaşadım"

Schumacher: "Raikkonen'in hareketi utanç vericiydi"
Formula 1 Formula 1

Schumacher: "Raikkonen'in hareketi utanç vericiydi"

Norris: ''Hamilton'ın beni övmesi, benim için çok anlamlı''
Formula 1 Formula 1

Norris: ''Hamilton'ın beni övmesi, benim için çok anlamlı''

Sofuoğlu: "Petronas SRT, Toprak'ı MotoGP'ye istiyor"
World Superbike World Superbike

Sofuoğlu: "Petronas SRT, Toprak'ı MotoGP'ye istiyor"

Verstappen'in Hamilton'dan uzaklaşmasını sağlayan yeni güncellemeler
Formula 1 Formula 1

Verstappen'in Hamilton'dan uzaklaşmasını sağlayan yeni güncellemeler

Gasly, Red Bull Ring'de Pirelli'nin 18 inç lastiklerini test etti
Formula 1 Formula 1

Gasly, Red Bull Ring'de Pirelli'nin 18 inç lastiklerini test etti

Hamilton: “Silverstone’da getirilecek güncellemeler, Red Bull’la farkı kapatmak için yeterli değil”
Formula 1 Formula 1

Hamilton: “Silverstone’da getirilecek güncellemeler, Red Bull’la farkı kapatmak için yeterli değil”

Haas, Schumacher'le ilgili söylentilerin "yakında" bitmesini bekliyor
Formula 1 Formula 1

Haas, Schumacher'le ilgili söylentilerin "yakında" bitmesini bekliyor

Son Haberler

Alonso: "2007'de Hamilton'la değil, takımla sorun yaşadım"
Formula 1 Formula 1

Alonso: "2007'de Hamilton'la değil, takımla sorun yaşadım"

Brawn: "Sprint sıralama formatının üzerinde çok çalıştık"
Formula 1 Formula 1

Brawn: "Sprint sıralama formatının üzerinde çok çalıştık"

Gasly, Red Bull Ring'de Pirelli'nin 18 inç lastiklerini test etti
Formula 1 Formula 1

Gasly, Red Bull Ring'de Pirelli'nin 18 inç lastiklerini test etti

Norris: ''Hamilton'ın beni övmesi, benim için çok anlamlı''
Formula 1 Formula 1

Norris: ''Hamilton'ın beni övmesi, benim için çok anlamlı''

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.