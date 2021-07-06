Norris: ''Hamilton'ın beni övmesi, benim için çok anlamlı''

İki İngiliz sürücü Red Bull Ring'deki ikinci yarışta tekerlek tekerleğe bir mücadeleye girişti ve Hamilton'ın aracının hasar almasının ardından, Norris yarışı üçüncü sırada tamamladı.

Hamilton, aracı hasar almadan önce, yarışın erken bölümlerinde Norris'e karşı bir geçiş yaptı ve bunu yaptıktan sonra takım telsizinden McLaren pilotunun ''çok iyi bir sürücü'' olduğunu söyledi.

Norris ise bu konuda şu yorumlarda bulundu: ''Bu iyiydi. Onun tarafından bu tür bir saygı görmek çok anlamlı.''

''Bunu bizimle yarışmayacağı için mi yoksa bir problemi olduğu için mi söyledi bilmiyorum. Belki de doğrudan doğruya yarışıyor olsaydık bunu söylemezdi, bilmiyorum.''

''Ancak bu çok kibardı ve buna müteşekkirim.''

Bu, Norris'in Formula 1 kariyerindeki en iyi hafta sonlarından biriydi ve iki Mercedes sürücüsüyle de hem Cumartesi hem de Pazar günü savaştı. Aynı zamanda sıralama turlarını ikinci sırada tamamlayarak kariyerinde ilk kez ön çizgiden başladığı yarışı üçüncü sırada tamamladı.

Ancak McLaren pilotu Britanya Grand Prix'si için insanların aynı şeyi beklememesini söyledi.

''Sinir bozucu olan şey, birçok insanın her hafta sonu bu performansı bekleyecek olması.''

''Yani, bugün kimse hızlı olmamızı beklemiyordu ancak hava koşulları, pist koşulları ve geçtiğimiz haftaki yarıştan sonra araçta yaptığımız geliştirmeler sayesinde sıralamaları ikinci sırada tamamladık, Red Bull'un 0.05 saniye arkasındaydık ve iki Mercedes'in de önündeydik. Bu da bize geçtiğimiz haftadan beri adımlar attığımızı gösterdi.''

''Bence yarışta, daha rekabetçi olarak bunu gösterdim ancak diğer yandan da umarım kendimi çok kaptırmam diye düşünüyorum çünkü Silverstone'a gideceğiz ve bu muhtemelen biraz daha gerçeğe dönüş olacak.''

''Böyle konuşarak, keşke kendimi iyi göstermeye çalışıyor olsaydım ancak durum bu şekilde değil. Avusturya'da zaten her zaman güçlü oldum. Buraya F1'le ilk gelişimden beri. Ancak Silverstone'da geçtiğimiz sezon bizim için çok iyi değildi.''

''Negatif olmaya çalışmıyorum, sadece gerçekçi davranıyorum ve birçok insanın bunu her hafta sonu bekleyeceğini, sonra da 'neden hızlı değilsiniz?' şeklinde şikayet edeceğini düşünüyorum. Aslında şu anda kendimize 'neden bu kadar hızlıyız?' diye sormalıyız ve bir sonraki yarışta normal şeyler beklemeliyiz.''