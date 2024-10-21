Norris, Hamilton'ı geride bırakarak McLaren'ın 'en çok puan toplayan pilotu' oldu
Lando Norris, Lewis Hamilton tarafından kırılan rekoru kırarak McLaren'ın en yüksek puan toplayan pilotu oldu.
Lando Norris, McLaren F1 Takımı
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Lando Norris, geçtiğimiz hafta sonu Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'sini dördüncü sırada tamamlayarak Hamilton'ın McLaren için topladığı puan sayısını geçti.
McLaren adına 930 puana ulaşan Norris, Lewis Hamilton'ın McLaren için yarıştığı dönemde Woking merkezli takım için topladığı 913 puanı geride bıraktı.
Ancak Hamilton'ın McLaren'da geçirdiği ilk üç sezonda yarışı kazanan pilota sadece 10 puan verildiği ve yalnızca ilk sekiz pilot puan aldığı unutulmamalı.
Mevcut puan sistemi, 2010 yılında uygulamaya kondu.
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