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Norris: "Hamilton'ı anlıyorum fakat Versappen değerli bir şampiyon"

McLaren pilotu Lando Norris, Abu Dhabi'de yaşananların Max Verstappen'in şampiyonluğunun değerini düşürmemesi gerektiğini söyledi.

Norris: "Hamilton'ı anlıyorum fakat Versappen değerli bir şampiyon"
Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
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Abu Dhabi Grand Prix'sinde yaşananların etkileri, aylar geçmesine rağmen konuşulmaya devam ediyor. Takım lansmanlarında sürücülere, Abu Dhabi'de yaşananların doğru olup olmadığı soruluyor.

Önce Aston Martin sürücüleri, bu konudaki görüşlerini paylaşmıştı ve şimdi de McLaren pilotları benzer sorularla karşılaştı.

Lewis Hamilton'ın vatandaşı Lando Norris, yaşananlardan sonra İngiliz pilotla iletişime geçen isimlerden birisiydi.

Kış döneminde Hamilton'la konuştuğunu doğrulayan Norris, Sky Sports'a şöyle dedi: "Evet onunla iletişime geçtim. Her şeyin yolunda olup olmadığını kontrol etmek adına ona bir mesaj gönderdim."

"Ara sıra konuşuyoruz. Bu güzel bir şey ve onun iyi durumda olduğunu söyleyebilirim."

"Bu süreçte, pek çok insan bana geldi ve onun yarışlara dönüp dönmeyeceğini sordu. Fakat bence geri dönüşü her zaman ihtimal dahilindeydi."

Norris, Abu Dhabi'de yaşananların Hamilton'ı etkilediğini kabul ediyor ancak Verstappen'in yıl boyunca yaptıklarına dikkat çekiyor.

Norris, "Lewis'e karşı gerçekten sempati duyuyorum çünkü yaşananların doğru olduğunu düşünmüyorum."

"Fakat aynı zamanda Verstappen'in değerli bir dünya şampiyonu olduğunu da düşünüyorum." dedi.

Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

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