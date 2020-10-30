Norris, Hamilton'a mesaj atarak özür dilemiş

Norris, Salı günü Twitter hesabından yaptığı paylaşımda isim vermeden son dönemde yaptığı bazı açıklamalarla belli isimlere yeteri kadar saygı göstermediğini söylemiş ve özür dilemişti.

Emilia-Romagna GP öncesinde gazetecilere konuşan Norris, Twitter mesajına açıklık getirdi ve Lewis Hamilton'ın 92. yarış zaferi hakkında yaptığı yorumlardan dolayı özür dilediğini söyledi.

Norris, "Lewis ve onun 92. galibiyeti hakkında yaptığım yorum için özür diledim."

"Ona çok büyük saygım var ve o açıklamalarda doğru kelimeleri seçtiğimi düşünmüyorum."

"Bu yüzden özür diledim ancak Lewis'in kendisinden de özür diledim. Ona mesaj attım. O an bunu biliyor muydunuz bilmiyorum ancak onun hakkında kötü bir şey söylemek istemedim. Onun şu ana kadar başardıklarına saygı duyuyorum."

"Her ne olursa olsun bu inanılmaz. Bir kere söylemiş oldum. Özür diledim. Artık bunu geride bırakmam lazım." dedi.

Motorsport.com'un baskı hissettiği için mi yorumlarına açıklık getirmek zorunda hissettiğinin sorulması üzerine Norris, "Hayır, tamamen kendi düşüncem üzerine bunu yaptım. Kimse baskı yapmadı. Bu kimsenin bir şey diyebileceği bir konu değildi. Bu, birçok insanın fark ettiği bir şey değildi."

"Sabah uyanıp sosyal medyaya baktığımda, söylediğim iyi şeylerden daha çok kötü yorumlar gördüm."

"Dediğim gibi, özellikle Lewis için o şekilde kötü algılanacak şeyler söylemek istememiştim."

"Nasıl ilerlediğini görünce kötü hissettim çünkü ben asla bu şekilde birilerini kötüleyecek ya da böyle bir pilota saygı duymayacak birisi değilim."

"O sabah Twitter üzerinden paylaşım yapmaya ve özür dilemeye karar verdim. Aynı anda Lewis'e her şeyi düzeltmek için bir mesaj attım." dedi.

Norris, Portekiz GP hafta sonunda iki defa "kabul edilemeyecek" şey söylediğini kabul etti ve Lance Stroll için söylediklerinin de doğru olmadığını ifade etti.

Norris, "İlk özrüm daha çok kullandığım dille alakalıydı."

"Söylediğim her şey için özür dilemedim. Sadece kullandığım bazı kelimeler için özür diledim."

"Ancak bu kolay bir şey değil. Söylediğiniz her şey, parça içerisinden alınabilir. Özellikle 2020'de, düşündüğünüz şeyler konusunda dikkatli olmanız lazım."

"Kendi düşüncelerimi dile getirmeyi seviyorum, birçok kez bunu yapıyorum ancak söylediğim şeyleri söylerken doğru ifadeleri kullanmamış olabilirim."

"Hâlâ kendi görüşlerim olacak ve bazı insanlar bunları sevmeyecekler, bazıları sevecekler. Dünya böyle."

"Gelecekte yine hatalar yapıp yanlış şeyler söyleyebilirim. Ancak söylediğim şeyler aslında kötü düşündüğüm şeyler olmayabilir. Doğru şeyleri yapmaya çalışacağım." dedi.