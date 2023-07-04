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Norris: "Hamilton'a karşı yarışmak 'havalı' bir şey"

Lando Norris, Lewis Hamilton'a olan hayranlığını yineleyerek, yedi kez Dünya Şampiyonu olan rakibiyle ilişkisinin son aylarda 'arttığını' açıkladı.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Lando Norris, Lewis Hamilton

Hamilton'ın eski takımı olan McLaren'in pilotu Norris, 2019'da gridde yer almasından bu yana geçen yıllarda sık sık 38 yaşındaki pilot ile karşılaştırıldı.

Norris F1'e, sporda Hamilton'ın dominant olduğu bir dönemde geldi ve Mercedes pilotu 2020'de Michael Schumacher'in uzun süredir devam eden yedi Dünya Şampiyonluğu rekorunu egale etti ve 2021'de tarihte 100 pole pozisyonunu ve yarış galibiyetini aşan ilk pilot oldu.

O sezon Norris, Rusya'da ilk zaferine oldukça yaklaşmıştı ancak McLaren'in Sochi pistinde yağmurun geç bastırmasıyla yaptığı stratejik hata Norris'in ilk F1 zaferini elinden almıştı.

O yılın başlarında Hamilton'ın Avusturya'daki bir yarış sırasında Norris'i övmüş ve takım telsizinden Norris'i 'harika bir pilot' olarak tanımlamıştı.

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Hamilton ve Norris geçtiğimiz hafta sonu Red Bull Ring'de pistte yeniden karşı karşıya geldi. 2021'den beri galibiyeti bulunmayan Hamilton, pist limitlerini aştığı için birden fazla zaman cezası almadan önce pistteki mücadeleyi Norris kazandı.

Bu hafta sonu Silverstone'da yapılacak Britanya Grand Prix'si için McLaren'in tasarladığı renk düzeni tanıtımı sırasında konuşan Norris, Hamilton'la aralarındaki bağın son zamanlarda kuvvetlendiğini açıkladı.

Hamilton'la ilişkisinin nasıl geliştiği sorulduğunda Norris şaka yaptı: "Lewis'e pek çok açıdan ilham verdiğimi düşünüyorum."

"Son birkaç aydır biraz daha fazla sohbet ettiğimizi ve birbirimizi biraz daha fazla tanıdığımızı düşünüyorum."

Lando Norris, McLaren MCL60

Lando Norris, McLaren MCL60

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Bence bu oldukça güzel bir şey, ona ve Formula 1'de başardıklarına ve ona büyük bir saygı duyuyorum."

"Ben, bu tür insanlara nasıl biri olduklarını ve ne düşündüklerini öğrenmek için çok fazla soru soran biri değilim. Bunu daha ince bir şekilde yaparım ve sadece nasıl düşündüklerini ve onları onlar yapan, özel kılan şeyin ne olduğunu anlamaya çalışırım."

"Bu yüzden bu insanlarla vakit geçirmekten mutluyum - ve 'insanlar' derken hangi spor dalında olursa olsun zirvede olan, çok saygı duyduğum insanları kastediyorum."

"Farklı takımlarda olduğunuzda kaynaşmakta zorlanıyorsunuz. Ben de çok konuşkan biri değilim, bu yüzden herhangi biriyle gerçekten çok fazla sohbet ettiğim söylenemez, geçmişte ve şu anki takım arkadaşlarım muhtemelen tüm gridde en çok konuştuğum kişiler."

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"Hamilton benim için her zaman çok ilham verici oldu. Bugün Formula 1 pilotu olmamın ya da Formula 1 pilotu olmak istememin nedenlerinden biri de o. Bu yüzden şimdi ona karşı yarışıyor olmak garip. Geçen hafta sonu ona karşı biraz yarıştım ve bu çok havalı. Bunu yapabilmek bir onur."

"Hamilton McLaren'a hâlâ çok saygı duyduğunu söylüyor ve McLaren'ı hâlâ çok seviyor. Ayrıca bizim iyi olmamızı istiyor, bu güzel bir şey çünkü kariyerine başladığı yer burası. Kariyerinize nerede başlarsanız başlayın, bir şekilde onlara bir şeyler borçlu olursunuz ve McLaren bana bu fırsatı verdi, bu yüzden onlar için bir şeyler yapmak istiyorum."

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