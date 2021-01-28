Norris: "Hamilton yorumumdan sonra aldığım eleştirilerle başa çıkmak zordu"

Geçtiğimiz Ekim ayında Lewis Hamilton Portekiz GP’sinde 92. galibiyetini alarak Michael Schumacher’in rekorunu kırdıktan sonra Norris, Mercedes sürücüsünün “her yarışı kazanması gereken bir araç sürdüğünü” ve “sadece 1-2 sürücüyü geçmesi gerektiğini” söyledi.

Norris yarıştan birkaç gün sonra bu yorumları için özür diledi ve ‘düşüncesizlik’ yaptığını, amacının hiçbir zaman Hamilton’a karşı çıkmak olmadığını söyledi ve İngiliz pilota özel mesaj yoluyla konu hakkında açıklama yaptığını da belirtti.

Norris, Portimao’da Lance Stroll’le temas yaşamış ve aracı hasar aldıktan sonra yarıştan puan kazanamadan ayrılmıştı. Norris’in eleştiri alan yorumu da, bu olayın hararetiyle söylenmişti.

Norris, Hamilton’ın diğer yarışçılar arasında en çok saygı gören isimlerden biri olduğunu, dolayısıyla yorumu sonrasında aldığı eleştirilerle başa çıkmakta zorlandığını söyledi.

Bu konu hakkında Autosport/Motorsport.com’a konuşan Norris, “Zordu. Padokta Lewis kadar yaptıklarına saygı duyduğum bir başka isim yoktur.”

“Bir kez podyuma çıktım, dolayısıyla kalkıp iyi bir iş çıkarmadığını söyleyemem çünkü podyum görmenin ne kadar zor olduğunu ilk elden tecrübe ettim.”

“İyi birisi olduğumu ve her zaman iyi davranmaya çalıştığımı söyleyebilirim. Fakat arada doğruları da söylüyorum ve bazen insanlar bundan mutlu olmuyor.”

“Yorumlarımı - ki her zaman Formula 1 çerçevesinde olacaklar – hiçbir zaman bir sürücünün başarısını küçük görmek ya da onlara saygısızlık etmek için yapmayacağım.”

“Belki arada sırada kötü şeyler söyleyebilirim ve yanlış şekilde lanse edilebilir, ya da düzgün bir şekilde düşünmeden bir şey söylemişimdir.”

“Fakat bunlar sadece insan olmamdan kaynaklanıyor ve herkes hata yapabilir. Günün sonunda kimseye karşı kötü düşüncelerim yok. Her zaman diğer sürücülerinki gibi bir duygudan ya da ani bir patlamadan kaynaklanıyor.”

“Şimdi hatalar yaptım ve gelecekte de yapacağıma eminim.” dedi.

Genç pilot 2019’da McLaren’la F1’e yükseldiğinden beri sosyal medyada en çok takip edilen ve sevilen pilotlardan biri. Ve nadiren böyle eleştirilere konu oluyor.

Bunu başka bir sürücü söyleseydi, örneğin Kimi Raikkönen, insanların tavrının değişeceğini düşünüp düşünmediği sorusuna ise Norris, “Evet, Kimi söyleseydi insanların bunu seveceğini düşünüyorum.”

“Bu konuda yapabileceğiniz herhangi bir şey yok, insanlar sizi öyle lanse ediyorlar. Galiba geldiğimde ‘şakacı adam’ rolüne büründüm ve olmam gerektiği kadar ciddi olamadım, ama bu konuda iyi bir iş çıkardığımı düşünüyorum.”

“İnsanların hiç kötü yanımı görmediğini düşünüyorum, veyahut kızgın yanımı; dolayısıyla onlara bunu gösterdiğimde benim kötü bir şekilde davrandığımı ve herkese karşı saygısızlık yaptığımı düşünüyorlar, ama öyle bir şey yapmıyorum.”

“Bu tarz sözler söyleyen birçok pilot var fakat bunu her zaman söyledikleri için insanlar bunu normal görüyor ve hayatlarına devam ediyorlar.”

“Bu kısmen iyi adam vs. olarak görülmemden kaynaklanıyor, bu yüzden azıcık agresif ya da saldırgan bir şey söylediğimde insanlar bunu benim zıttım olarak algılanıyor.”

“Bu şekilde, değiştirebileceğim bir şey de değil, insanların farklı kişilere karşı oluşan algısından kaynaklanıyor.” dedi.