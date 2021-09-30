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Formula 1 Haberler

Norris: “Hamilton'a veya Verstappen’e yol vermeyeceğim”

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Lando Norris, şampiyonluk mücadelesinde olmasa bile yarışlarda Lewis Hamilton veya Max Verstappen’e yol vermeyeceğini söyledi.

Norris: “Hamilton'a veya Verstappen’e yol vermeyeceğim”

Norris, Rusya GP’nin sonlarında yağmur başlamadan önce yarışı kazanacak gibi görünüyordu. Ancak yağmur başladıktan sonra pite geç gelen genç sürücü, yarışı ancak 7. sırada tamamlayabildi.

Bazı kesimler Norris’in pite geç gelme kararını aptalca bulurken, bazıları da genç sürücünün kontrolü elinde tutma çabasından memnun kaldı.

Ancak Norris bunun sonucunda hem galibiyetten hem de podyumdan oldu. Bununla beraber şampiyona mücadelesindeki Hamilton ile Verstappen yarışı ilk iki sırada tamamladı.

McLaren özellikle bu sezon podyum mücadelesine sıkça katılmaya başladı. Bu, Norris’in şampiyonluk mücadelesinde bir rol oynayabileceği anlamına gelmesine rağmen, genç sürücü bu şekilde düşünmüyor.

Verstappen, Norris’in bir arkadaşı, Hamilton da yaşayan bir efsane olsa da, McLaren sürücüsü bu ikiliye bir iyilik yapmayı düşünmüyor.

Norris, “Lewis ve Max arkamdayken önlerinden çekilecek miyim? Hayır, asla çekilmeyeceğim.”

“Şampiyonluk savaşında olup olmamam bir şey değiştirmiyor. Ben takımım ve kendim için yarışıyorum. Yarışlar kazanmak için savaşıyorum. Lewis’e, Max’e ya da başka birine asla yer vermem. Şampiyonluğu kazanmaları için buna ihtiyaçları olup olmamaları umrumda değil.” dedi.

Norris, bu demecini Rusya’da Hamilton hemen arkasındayken verdiği mücadeleyle beraber birnevi doğrulamış oldu.

Max Verstappen, Red Bull Racing, and Lando Norris, McLaren

Max Verstappen, Red Bull Racing, and Lando Norris, McLaren

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

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