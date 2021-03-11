Norris: ‘’Hamilton sekizinci şampiyonluğundan sonra spordan ayrılabilir’’

Hamilton, 2021 sezonu için normalden geç bir tarihte Mercedes’le anlaşma imzalamıştı.

Bu anlaşmanın sadece 11 aylık olmasıyla beraber Hamilton, seçeneklerini açık tutmak istediğini söyledi.

2022 seçenekleri arasında ise Mercedes’le tekrar anlaşma imzalamak, takım değiştirmek veya sporu bırakmak bulunuyor.

Norris ise, İngiliz pilotun sekizinci şampiyonluğundan sonra sporu bırakacağını düşünüyor.

Sky F1’e konuşan McLaren pilotu Norris, ‘’Lewis, Formula 1 dışında yaptığı işleri de seven biri.’’

‘’Tek bir hayatınız var ve eğer sekiz tane şampiyona kazandıysanız, bununla çok mutlu olacağınızı düşünüyorum.’’

‘’Eğer bir şampiyona kazandıysanız bile, yüksek ihtimalle bununla da çok mutlu olacaksınız.’’

‘’Ancak bence o, ne istediğini biliyor ve Formula 1 dışında da bir şeyler yapıp hayatın tadını çıkarmak istiyor.’’

‘’Bilmiyorum, bekleyeceğiz ve göreceğiz. Zaman ne olacağını gösterecek. Eminim ki sekizinci şampiyonluğunu bu yıl almayı çok ister.’’

Norris aynı zamanda Formula 1’in başka bir İngiliz ismi George Russell hakkında da konuştu.

Russell, Hamilton’un koltuğuyla ilişkilendirilse de, önümüzdeki sezonu Williams’la birlikte geçirecek.

Grove merkezli takımda üçünü yılına girecek Russell, hâlâ Williams formasıyla tek bir puan alamadı.

İngiliz pilot, geçen sezon Hamilton’un yerini doldurduğu Sakhir Grand Prix’sini dokuzuncu tamamlayıp, kariyerindeki ilk puanları Mercedes aracıyla almıştı.

Norris vatandaşı hakkında şunları söyledi: ‘’George’un herhangi bir şeyden zorlandığını düşünmüyorum.’’

‘’George iyi bir sürücü ve güçlü biri. Bence Mercedes’le çıktığı yarışta herkesi kendine hayran bıraktı.’’

‘’Ancak o şanslı biri ve Williams’da çıkarabileceği en üst performansı çıkaracak.’’

‘’Umarım bu sezon, birlikte iyi mücadeleler veririz.’’

‘’Önlerde olacağımızı umuyorum ancak sezon boyunca birçok mücadele vereceğiz ve bunları sabırsızlıkla bekliyorum.’’

‘’George’la kıyaslanmak bence kötü bir şey değil. Onun ne kadar iyi bir sürücü olduğunu biliyorum ve Formula 1’deki geleceğimizle ilgili heyecanlıyım.’’