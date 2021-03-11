Norris: ‘’Hamilton sekizinci şampiyonluğundan sonra spordan ayrılabilir’’

Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
28 Mar
FP1:
14 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Çin GP
Biletler
11 Nis
Canceled
R
Formula 1
Emilia Romagna GP
Biletler
18 Nis
Yarış:
38 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
09 May
Sıradaki Etkinlik
55 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monako GP
Biletler
23 May
Yarış:
73 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
06 Haz
Yarış:
86 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
13 Haz
Yarış:
94 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
27 Haz
Yarış:
108 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
04 Tem
Sıradaki Etkinlik
111 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
18 Tem
Yarış:
129 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
01 Ağu
Yarış:
143 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
29 Ağu
Yarış:
171 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
05 Eyl
Yarış:
178 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
12 Eyl
Yarış:
185 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
26 Eyl
Yarış:
198 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
03 Eki
Sıradaki Etkinlik
202 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
10 Eki
Yarış:
212 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
24 Eki
Yarış:
227 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
31 Eki
Yarış:
234 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
07 Kas
Yarış:
241 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
21 Kas
Yarış:
254 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Suudi Arabistan GP
Biletler
05 Ara
Yarış:
269 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dabi GP
Biletler
12 Ara
Yarış:
276 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / Ferrari ve Aston Martin, Bahreyn'de piste çıktı!
Formula 1 / Son dakika

Norris: ‘’Hamilton sekizinci şampiyonluğundan sonra spordan ayrılabilir’’

Ekleyen:

Lando Norris, Hamilton’ın spordaki sekizinci şampiyonluğunu aldıktan sonra, F1’i bırakabileceğini düşünüyor.

Norris: ‘’Hamilton sekizinci şampiyonluğundan sonra spordan ayrılabilir’’

Hamilton, 2021 sezonu için normalden geç bir tarihte Mercedes’le anlaşma imzalamıştı.

Bu anlaşmanın sadece 11 aylık olmasıyla beraber Hamilton, seçeneklerini açık tutmak istediğini söyledi.

2022 seçenekleri arasında ise Mercedes’le tekrar anlaşma imzalamak, takım değiştirmek veya sporu bırakmak bulunuyor.

Norris ise, İngiliz pilotun sekizinci şampiyonluğundan sonra sporu bırakacağını düşünüyor.

Sky F1’e konuşan McLaren pilotu Norris, ‘’Lewis, Formula 1 dışında yaptığı işleri de seven biri.’’

‘’Tek bir hayatınız var ve eğer sekiz tane şampiyona kazandıysanız, bununla çok mutlu olacağınızı düşünüyorum.’’

‘’Eğer bir şampiyona kazandıysanız bile, yüksek ihtimalle bununla da çok mutlu olacaksınız.’’

‘’Ancak bence o, ne istediğini biliyor ve Formula 1 dışında da bir şeyler yapıp hayatın tadını çıkarmak istiyor.’’

‘’Bilmiyorum, bekleyeceğiz ve göreceğiz. Zaman ne olacağını gösterecek. Eminim ki sekizinci şampiyonluğunu bu yıl almayı çok ister.’’

Norris aynı zamanda Formula 1’in başka bir İngiliz ismi George Russell hakkında da konuştu.

Russell, Hamilton’un koltuğuyla ilişkilendirilse de, önümüzdeki sezonu Williams’la birlikte geçirecek.

Grove merkezli takımda üçünü yılına girecek Russell, hâlâ Williams formasıyla tek bir puan alamadı.

İngiliz pilot, geçen sezon Hamilton’un yerini doldurduğu Sakhir Grand Prix’sini dokuzuncu tamamlayıp, kariyerindeki ilk puanları Mercedes aracıyla almıştı.

Norris vatandaşı hakkında şunları söyledi: ‘’George’un herhangi bir şeyden zorlandığını düşünmüyorum.’’

‘’George iyi bir sürücü ve güçlü biri. Bence Mercedes’le çıktığı yarışta herkesi kendine hayran bıraktı.’’

‘’Ancak o şanslı biri ve Williams’da çıkarabileceği en üst performansı çıkaracak.’’

‘’Umarım bu sezon, birlikte iyi mücadeleler veririz.’’

‘’Önlerde olacağımızı umuyorum ancak sezon boyunca birçok mücadele vereceğiz ve bunları sabırsızlıkla bekliyorum.’’

‘’George’la kıyaslanmak bence kötü bir şey değil. Onun ne kadar iyi bir sürücü olduğunu biliyorum ve Formula 1’deki geleceğimizle ilgili heyecanlıyım.’’

 
paylaşım
yorumlar
Ferrari ve Aston Martin, Bahreyn'de piste çıktı!

Önceki haber

Ferrari ve Aston Martin, Bahreyn'de piste çıktı!
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Betim Aker

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ferrari ve Aston Martin, Bahreyn'de piste çıktı!

30 dk
2
Formula 1

Verstappen, RB16B'de geçen yıla göre "farklı" hissediyor

2s
3
Formula 1

Teknik analiz: Ferrari SF21

17s
4
Formula 1

Alpine, Bahreyn test programını açıkladı, Alonso piste dönüyor

2s
5
Formula 1

Ferrari, 2021 F1 aracı SF21'i tanıttı!

22s
Son Haberler
Norris: ‘’Hamilton sekizinci şampiyonluğundan sonra spordan ayrılabilir’’
F1

Norris: ‘’Hamilton sekizinci şampiyonluğundan sonra spordan ayrılabilir’’

2dk
Ferrari ve Aston Martin, Bahreyn'de piste çıktı!
F1

Ferrari ve Aston Martin, Bahreyn'de piste çıktı!

30dk
Silverstone, sprint yarışlarından birine ev sahipliği yapacak
F1

Silverstone, sprint yarışlarından birine ev sahipliği yapacak

42dk
Aston Martin ve AlphaTauri'nin test programı belli oldu
F1

Aston Martin ve AlphaTauri'nin test programı belli oldu

1s
Haas, 2021 VF-21'i Bahreyn'de piste çıkardı
F1

Haas, 2021 VF-21'i Bahreyn'de piste çıkardı

1s
Son Videolar
Formula 1 Kış Testlerine Bir Açıklık Getirelim! 03:07
Formula 1
54dk

Formula 1 Kış Testlerine Bir Açıklık Getirelim!

Carlos Sainz Jr ve Charles Leclerc'in SF21 hakkındaki fikirleri 01:16
Formula 1
1s

Carlos Sainz Jr ve Charles Leclerc'in SF21 hakkındaki fikirleri

2021'e kadarki tüm F1 güvenlik araçları 03:11
Formula 1
10 Mar 2021

2021'e kadarki tüm F1 güvenlik araçları

Gümüş Oklar'ın Hikayesi: Mercedes W10 03:41
Formula 1
8 Mar 2021

Gümüş Oklar'ın Hikayesi: Mercedes W10

Toto Wolff, 2021 sonunda pilotları olmaması ihtimalini değerlendirdi 02:03
Formula 1
7 Mar 2021

Toto Wolff, 2021 sonunda pilotları olmaması ihtimalini değerlendirdi

More from
Betim Aker
Formula 1 resmî yayın servisi F1 TV Pro’yu güncelliyor
Formula 1 / Son dakika

Formula 1 resmî yayın servisi F1 TV Pro’yu güncelliyor

Sainz ve Leclerc, başarılarına rağmen Hamilton'dan korkmuyor
Formula 1 / Son dakika

Sainz ve Leclerc, başarılarına rağmen Hamilton'dan korkmuyor

Wolff: ''F1’de başarılı olmak sadece parayla ilgili değil''
Formula 1 / Son dakika

Wolff: ''F1’de başarılı olmak sadece parayla ilgili değil''

Çok Okunanlar Bugün

Ferrari ve Aston Martin, Bahreyn'de piste çıktı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari ve Aston Martin, Bahreyn'de piste çıktı!

Verstappen, RB16B'de geçen yıla göre "farklı" hissediyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen, RB16B'de geçen yıla göre "farklı" hissediyor

Teknik analiz: Ferrari SF21
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Teknik analiz: Ferrari SF21

Alpine, Bahreyn test programını açıkladı, Alonso piste dönüyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Alpine, Bahreyn test programını açıkladı, Alonso piste dönüyor

Ferrari, 2021 F1 aracı SF21'i tanıttı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, 2021 F1 aracı SF21'i tanıttı!

Haas, 2021 VF-21'i Bahreyn'de piste çıkardı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Haas, 2021 VF-21'i Bahreyn'de piste çıkardı

Silverstone, sprint yarışlarından birine ev sahipliği yapacak
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Silverstone, sprint yarışlarından birine ev sahipliği yapacak

Hulkenberg: "Sprint yarışları tamamen saçmalıktan ibaret"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hulkenberg: "Sprint yarışları tamamen saçmalıktan ibaret"

Son Haberler

Norris: ‘’Hamilton sekizinci şampiyonluğundan sonra spordan ayrılabilir’’
F1 Formula 1 / Son dakika

Norris: ‘’Hamilton sekizinci şampiyonluğundan sonra spordan ayrılabilir’’

Ferrari ve Aston Martin, Bahreyn'de piste çıktı!
F1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari ve Aston Martin, Bahreyn'de piste çıktı!

Silverstone, sprint yarışlarından birine ev sahipliği yapacak
F1 Formula 1 / Son dakika

Silverstone, sprint yarışlarından birine ev sahipliği yapacak

Aston Martin ve AlphaTauri'nin test programı belli oldu
F1 Formula 1 / Son dakika

Aston Martin ve AlphaTauri'nin test programı belli oldu

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.