Norris, Hamilton için "sekiz kez dünya şampiyonu" ifadesini kullandı

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Yedi kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ve bu alandaki rekoru Michael Schumacher ile paylaşan Lewis Hamilton, 2021 sezonunda kariyerinin sekizinci şampiyonluğuna da çok yaklaşmıştı.

Ancak sezonun son yarışı olan Abu Dhabi'deki kural ihlallerinden en iyi şekilde faydalanan Max Verstappen son turda Hamilton'ı geçmiş ve ihtiyacı olan zafere ulaşarak şampiyon olmuştu.

Şampiyonluğun tartışmalı şekilde el değiştirmesi nedeniyle zaman zaman birçok kişi Hamilton'ı "sekiz kez dünya şampiyonu" olarak adlandırmakta.

Geçen yıl Red Bull takım patronu Christian Horner böyle bir hata yapmış ve ardından "Nico Rosberg'in bir kez şampiyon olduğunu unutmuşum!" diyerek kendini düzeltmişti.

Bu ifadeyi kullanan son isim, geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği bir Twitch yayınında kask koleksiyonunu izleyicilere tanıtan Lando Norris oldu.

Hamilton'ın 2021 sezonunda kullandığı kaskı gösteren Norris, "Buradaki mi? Lewis sekizinci Dünya Şampiyonluğunu kazandığında..." şeklinde bir cümle kurduktan hemen sonra ne dediğinin farkına vardı ve kelimenin tam anlamıyla donup kaldı.

Yaklaşık 20 saniye kadar kameranın görüş alanından çıkan Norris, sonrasında kahkahalar atarak yayına geri döndü.