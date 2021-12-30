Norris: "Hamilton gibi sürücülerle her mücadelem bana öz güven veriyor"

Lando Norris, 2021'de Lewis Hamilton ve Max Verstappen gibi sürücülerle yaşadığı mücadelelerin, öz güvenini artırdığını söyledi.

İngiliz, sezon boyunca dört kez podyuma çıktı ve İtalya Grand Prix'sinde ikinci olarak en iyi sonucunu elde etti. Böylece, önde gelen takımlardan bazılarıyla, pist üzerinde mücadele etme fırsatı buldu.

Norris, öndeki sürücülerle mücadele ederken sürüşünü biraz ayarlaması gerektiğini belirtti.

Norris, "Onlar sadece daha iyi araçlarda değiller, genellikle daha iyi araçlarda olan adamlar daha deneyimli veya daha iyi sürücüler oluyorlar."

"Bu yüzden baskı biraz daha fazla. Çünkü seni geçmek için her şeyi ve mümkün olan her stratejiyi düşünüyorlar."

"Size atak yapmak, yarışmak ve geçmek için mümkün olan her şeyi düşündüklerini biliyorsunuz." dedi.

Norris, Hamilton ve Verstappen gibi isimlerle yarışarak, gelecekte onlarla tekerlek tekerleğe savaşmaya daha hazır hale geldiğini düşünüyor.

McLaren sürücüsü, "Size, daha sık ön sırada olsaydınız, daha iyi bir araçta olsaydınız veya aynı araçta olsaydınız, sizi yenmeleri için hiçbir neden olmayacağına dair öz güven katıyor."

"Lewis'e, Bottas'a, Perez'e ya da Max'e karşı her yarıştığımda, sadece daha fazla öz güven kattı."

"Gelecek yıl veya iki yıl sonra bu pozisyonda daha sık olduğunuzda, her zaman onlara karşı yarışmaya ve onları yenmeye hazır hissedeceğinizi biliyorsunuz." dedi.

Norris, 2021 dünya şampiyonasını altıncı sırada bitirirken, McLaren, takımlar şampiyonasında üçüncülüğü Ferrari'ye kaybetti ve yılı dördüncü sırada tamamladı.