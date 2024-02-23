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Formula 1

Norris, Hamilton-Ferrari haberini dört gün sonra öğrenmiş

Lando Norris, Lewis Hamilton'ın Ferrari'ye geçişini en son öğrenenlerden biri olabilir. McLaren pilotu haberi Vietnam'daki mağara tatilinden dönerken bir otobüs yolculuğunda öğrenmiş.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Lando Norris, McLaren, 3. sıra, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 2. sıra, podyumda sprey şampanya

Lando Norris, McLaren, 3. sıra, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 2. sıra, podyumda sprey şampanya

Mark Sutton / Motorsport Images

Formula 1, Hamilton'ın bu sezon sonunda Mercedes'ten ayrılıp Ferrari için yarışacağı haberiyle çalkalanırken, Norris yeni sezon öncesinde arkadaşlarıyla mağaraya giderek boş zamanının tadını çıkarıyordu.

Dünyanın en büyük mağarası olan Vietnam'daki Son Doong mağarasını ziyaret eden McLaren pilotu, telefonunu kapatarak boş zamanını değerlendirdi.

Hamilton'ın hamlesinden günler sonra haberdar olan Norris, bunu kendisine söyleyen arkadaşının önce şaka yaptığını düşündüğünü açıkladı.

Norris resmi F1 web sitesine X'te yayınlanan bir videoda, "Eminim bu herkes için bir şok olmuştur." 

"Vietnam'da mağaradaydım, bu yüzden dört gün boyunca telefonsuz kaldım. Mağaradan çıktığımda eve dönerken otobüste uyuyordum ve arkadaşım 'Lewis Ferrari'ye geçiyor!' dedi."

"Ona sadece 'Ah, kapa çeneni' dedim. Ona inanmadım, sadece beni uyandırmaya çalıştığını düşündüm."

"Ancak sonrasında bunun doğru olduğunu öğrendim."

"Bu biraz sürpriz oldu ve haberlerin ve tüm bu şeylerin gerçekliğine biraz geri dönüş oldu, birkaç günlüğüne uzaklaşmak bana iyi gelmişti."

"Ama evet, bu gerçekten heyecan verici bir haber." dedi.

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