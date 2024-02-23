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Formula 1 Sezon öncesi testi

Norris, Hamilton-Ferrari gelişmesine rağmen, McLaren'le imzaladığı yeni anlaşma için pişman değil

Lando Norris, Lewis Hamilton'ın 2025 yılında Ferrari'ye geçme hamlesinin Mercedes'te bir boşluk yaratması ve Formula 1 sürücü piyasasını sarsmasının ardından yeni bir McLaren sözleşmesi imzaladığı için "pişmanlık duymadığını" söyledi.

Matt Kew
Matt Kew
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Lando Norris, McLaren F1 Takımı

Lando Norris, McLaren F1 Takımı

Andy Hone / Motorsport Images

Norris, 2025 yılı sonunda sona eren mevcut sözleşmesinin yerine geçen ve sadece "çok yıllı" olarak tanımlanan bir anlaşmayla geleceğini McLaren'a adadı.

McLaren'den yapılan duyuru, Hamilton'ın yıl sonunda Mercedes'ten ayrılıp Ferrari'ye katılmaya karar verdiğine dair şok haberin gelmesinden bir haftadan kısa bir süre önce gelmişti.

Motorsport.com Norris'in yeni evrakları duyurudan çok önce imzaladığını, dolayısıyla zamanlamanın sanıldığı kadar yakın olmadığını anlıyor. Ancak İngiliz pilot, sürücü piyasasının değiştiği şu günlerde geleceğini Woking'e bağladığı için "pişmanlık duymadığını" açıkça ifade etti.

Hamilton'ın değişim kararı ve Red Bull'un Bahreyn'deki sezon öncesi testlerine güçlü bir başlangıç yapması hakkında Norris, "Hayır, çok mutluyum. Bekleyebilirdim; seçme şansım vardı."

"Fırsatların potansiyel olarak önüme çıkacağını biliyordum. Geçen yıl ve bu yıl hangi fırsatlara sahip olduğumu ve önümüzdeki birkaç yıl içinde neler olabileceğini ya da neler olacağını biliyordum. Dolayısıyla hiçbir açıdan pişmanlık duymuyorum." şeklinde konuştu.

Lando Norris, McLaren MCL38

Lando Norris, McLaren MCL38

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Hamilton değişikliği dış dünyaya bomba gibi düşse de, Motorsport.com Norris ve McLaren takım arkadaşı Oscar Piastri'nin bunun olacağını bir süredir bildiklerini anladı.

Norris, McLaren'in 2023 sezonundaki toparlanmasının - takımın eski günlerini canlandırmak için mevcut kaynaklarını en üst düzeye çıkarması - artı yeni bir rüzgar tüneli inşa etmesi ve David Sanchez (Ferrari'den) ve Rob Marshall (Red Bull baş mühendislik sorumlusu) imzalarını tamamlamasının kendisini kalmaya daha da ikna ettiğini açıkça belirtti.

Norris şöyle devam etti: "Ekibime güveniyorum ve başardıklarımız ve gelecekte başarabileceklerimiz konusunda kendime güveniyorum. Bulunduğum yerden çok memnunum."

"Elbette, hepimizin ulaşmak istediğini düşündüğüm hedeflere daha fazla ulaşıyor olsaydık daha mutlu olabilirdim. Ama asıl mesele şu ki: Birlikte olduğum çocuklarla geçirdiğim zamandan keyif alıyorum. Benim için bu her zaman hayatımın büyük bir parçası olmuştur - bulunduğum yerden keyif almak istiyorum."

"Bence bu, aynı zamanda bir takım olarak gelişmeye çalışmanın, herkesi tanımanın ve herkesi zorlamanın önemli bir parçası. Herkes Formula 1'de en iyi takım olma hedefine ulaşma kapasitesine sahip. Bu yüzden çok mutluyum."

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