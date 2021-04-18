Norris: ‘’Hamilton bizim için biraz fazla hızlıydı’’

Lando Norris, yedinci sırada başladığı Emilia Romagna Grand Prix'sini üçüncü sırada tamamlayarak, takımına önemli puanlar kazandırdı.

Yarış hakkında konuşan Norris, startın kaybedenlerinden olsa da, sonrasında iyi bir tempoya sahip olduğunu belirtti.

‘’Evet, mutluyum. Dünkü hatayı gayet iyi telafi ettik. Uzun ve zorlayıcı bir yarıştı. Yarışa çok da iyi başlamadım, kötü bir start aldım ama sonra geri tırmandım ve iyi bir tempom vardı.’’

‘’İkinciliğe tutunmaya çalıştım ama Lewis benim için biraz fazla hızlıydı. Böyle isimlerle mücadele edebilmek güzel. Şimdi, saf hızda da yakınız. Umarım gelecekte bunları daha çok görebiliriz.’’

‘’Dünün ardından hatama tepki gösterip, olmam gerektiğini düşündüğüm yerde olmak istedim. Zorluklar, engeller ve riskli anlarla dolu bir yarıştı. Startta az kalsın Daniel’a çarpıyordum. Yarış dışında kalabileceğim birçok an vardı ama pistte kalmayı başardık, doğru kararlar verdik ve üçüncülüğe ulaştık.’’

‘’Uzun bir yarıştı, kırmızı bayraklarla birlikte uzun hissettirdi ancak aynı zamanda tabii ki çok iyi bir yarıştı.’’

İngiliz pilot, Hamilton ile mücadele ederken takım radyosundan debriyajın kaydığını belirtmişti. Norris, dizinin debriyaja çarptığını ve bunun kendi hatası olduğunu dile getirdi.

Lando Norris, McLaren, 3rd position, on the podium Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Kırmızı bayrak sonrası son bölüm için yumuşak lastik kullanmayı tercih eden Norris, yarışın son bölümü hakkında şu ifadeleri kullandı: ‘’Kırmızı bayraktan sonraki bölüm için yumuşak lastik kullanmayı tercih ettik.’’

‘’33 turun ardından, son turlarda lastiklerim gitmeye başladı. Yumuşak lastiklerle 33 tur gitmek fazlasıyla zorlayıcıydı. 33 turun daha ilkinden lastikleri korumaya başlamıştım.’’

‘’Charles’ı geçtikten sonra Max’la da biraz kalmaya çalıştım ama sonrasında kendi yarışımın hangisi olduğuna karar verdim. O an Max’ı yakalamak için lastiklerimi harcasaydım 3. bitiremeyebilirdim.’’

‘’Bence doğru kararı verdim. Son birkaç tur arka lastiklerim bitti ve son virajın çıkışında eskisi gibi yol tutuşu hissedemedim. Lewis de düzlükte beni arkasında bıraktı. Pozisyonu korumaya çalıştım, 3.’lük bana yeter diye düşünmedim ama her zaman, bir sonraki sefer vardır ve gelecekte neler olacak göreceğiz.’’

Bugünkü etkileyici performansıyla ve podyumuyla birlikte Norris, taraftarlar tarafından günün sürücüsü seçilmişti ancak Norris buna şaşırdı. Günün sürücüsü seçildiği kendisine söylenince Norris, ‘’Öyle mi? O kadar çok taraftarımın olduğunu bilmiyordum, teşekkürler.’’ dedi.