Norris: "Hâlâ şampiyon olabiliriz"

Son dünya şampiyonu Lando Norris, 2026 sezonunun ilk yedi yarışında galibiyet alamadı. McLaren ise performans sıralamasında Mercedes ve Ferrari'nin gerisine düşerek üçüncü en hızlı takım konumuna geriledi.

Britanyalı pilot şu ana kadar Miami'de ikinci, Barselona’da ise üçüncü olarak podyuma çıktı. Ayrıca Miami sprint yarışını kazandı. Ancak Kanada ve Monako'da yaşanan arka arkaya teknik arızalar nedeniyle yarış dışı kaldı. Çin Grand Prix'sinde ise hem kendisi hem de takım arkadaşı Oscar Piastri, güç ünitesi problemleri nedeniyle yarışa başlayamadı.

Tüm bu tabloya rağmen Norris, McLaren'ın kısa sürede tekrar yarış kazanabilecek ve hatta şampiyonluk mücadelesine dönebilecek potansiyele sahip olduğunu düşünüyor.

Norris "Hâlâ kazanabileceğimize inanıyorum."

"Zaten Miami'de kazanmalıydık, bu yıl saf hızla bir yarış kazanabilecek tempoya da sahiptik ve bunu hak ediyorduk."

Lando Norris, McLaren Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"Bu bana hâlâ çok fazla umut veriyor. Sezonun başında ne kadar geride olduğumuzu düşünürsek bu daha da anlamlı."

"Bizi en çok etkileyen şey yarış dışı kalmalar ve yaşadığımız dayanıklılık problemleri oldu."

"Bence şampiyonluk imkânsız değil. Bunu öyle görmek, onu daha da imkânsız hale getirir Bu yüzden mümkün olduğu sürece buna inanmaya devam edeceğim." dedi.

McLaren pilotu, şu anda karşılarında çok güçlü bir rakip ve hatasız bir sürücü olduğunu da kabul etti: "Şu anda yarışları domine eden, hata yapmayan ve her şeyi doğru yapan bir takım ve sürücüye karşı yarışıyoruz. Bu noktada öz güvenli olmak zor."

"Ama takım olarak tekrar podyumlara çıkmak bizi heyecanlandırıyor ve yeniden yarış kazanabileceğimize inanıyorum, bunun mümkün olduğunu düşünüyorum."