Norris: “Hâlâ Ferrari’yi yenme şansımız var”

Geçtiğimiz hafta sonuki Brezilya GP ardından Ferrari’nin 31.3 puan gerisine düşen McLaren, Katar’da puan bakımından iyi sonuçlar elde etmeyi umuyor. Takımın genç pilotu Norris, ilk kez Formula 1 yarışına ev sahipliği yapacak olan Losail pistinin kendilerine iyi bir fırsat sunabileceğini düşünüyor.

Cuma günkü basın toplantısında konuşan Norris, yarışa hazırlanmak için simülatörde çalışmalar yaptıklarını söyledi ve şu yorumlarda bulundu: “[Simülatörde] biraz çalışma yaptık ama tabii ki bu çok fazla değildi çünkü 3 haftadır evden uzaktayız, bu yüzden ilk yarışta gitmeden önce 3 haftanın işini birkaç güne sığdırmak kolay değildi. Simülatör çalışmalarımızı yaptık ve bu, iyi bir fırsat çünkü [Losail], daha önce hiç gelmediğimiz bir pist.”

Ayrıca Norris, pistin yapısından ötürü Aston Martin’in de bu hafta sonu rekabetçi olacağını ve McLaren’ı zorlayabileceğini düşündüğünü ifade etti.

McLaren pilotu, “Bence bu çok hızlı bir pist, belki de sezonun en hızlısı olabilir. Muhtemelen Aston [Martin]’in bize meydan okuması için iyi bir pist. Fakat evet, eğlenceli olacak gibi gözüküyor.”

“Hem fiziksel olarak hem de lastikleri korumak açısından çok zorlayıcı olacak diye düşünüyorum. Ancak [yarışı] dört gözle bekliyorum.” dedi.

Britanyalı pilot, sezon sonu yaklaşırken takımlar şampiyonasında Ferrari ile olan üçüncülük mücadeleleri hakkında görüşlerini de dile getirdi ve rakiplerini yenmeleri hâlâ mümkün olsa da bunun zor olacağını belirtti.

Norris, “Elbette bu mümkün ama durum giderek zorlaşıyor ve gerçekçi bakarsak, bu sezon bulunduğumuz en zor konumdayız. Son haftalarda Ferrari çok iyi bir iş çıkardı. Sezonun ilk yarısında aynı bizim yaptığımız gibi yarışlardan maksimumu çıkardılar. Öte yandan biz birkaç hata yaptık ve bu durumda geçtiğimiz hafta Brezilya’da yaptığım hata hiç işimize yaramadı.”

“Ancak yine de hâlâ şansımız var. Bence önümüzdeki birkaç pist bize Ferrari’den daha çok uyacak, bu yüzden biraz puan toplamak için bizim zamanımız gelmiş olacak.” diye ekledi.

Lando Norris, McLaren MCL35M 1 / 1 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images