Norris: "Hâlâ bu yeni nesil araçlardan bir şeyler öğreniyorum"

Lando Norris, Avustralya'da aldığı üçüncülükle McLaren'in hızını ortaya koymuş olsa da bu sezon onunla ilgili dikkat geçen konu hızı değil.

Önce Suudi Arabistan GP öncesi verdiği röpörtajda yarıştan ne beklediği sorusu üzerine esprili bir şekilde erken start yanıtını vermiş ve bu tahmini tutmuştu.

Daha sonra Avustralya GP'de ise sezonun ilk iki yarışı galibi MAx Verstappen'in yarışı tamamlayacağı tahmininde de başarılı olmuştu.

Japonya GP öncesi basın toplantısında kendisine bu yarış hakkındaki tahmini sorulduğunda Norris, "Hiçbir şey, bu hafta sonu özel bir şey olmayacak!"

"Bence biraz daha basit olacak. Yine de iyi bir hafta sonu geçirebileceğimizi düşünüyorum."

"Max'in tekrar kendi hızına döneceğini düşünüyorum. Ferrari ve sonra da muhtemelen biz."

"Bence Ferrari'yle başa baş gidebiliriz çünkü burada yüksek hızlı virajlara doğru biraz daha fazla eğilim var. Ama evet, sanırım ilk birkaç yarışta ortalama olarak en hızlı üçüncü takım olduğumuz açık."

"Belki sıralamalarda Aston Martin'lere göre biraz geride olabiliriz, bence sıralamalarda çok hızlı olabilirler."

"Çok stabil bir araçları var. Yani sıralama iyi görünüyor, nedense yarışta biraz daha zorlanıyorlar ve o zaman belki biraz daha yakın olabiliriz."

"Yani bu iyi bir işaret. Bu, yarışlarda rekabetçi olabileceğimiz anlamına geliyor ve bence bu yıl şimdiye kadar tüm yarışlarda nispeten rekabetçi olduk." dedi.

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, 2nd position, Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, 1st position, Lando Norris, McLaren F1 Team, 3rd position, in the Press Conference Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

Norris, sezonun henüz üç yarışı geride kaldığında aldığı en iyi sıralama pozisyonu Avutralya'daki dördüncülük. Norris, Sergio Perez'in aldığı grid cezası nedeniyle yarışa 3. sırada başlamıştı.

Sezonun geride kalan bölümde sıralama performansının düşüklüğünün sebebinin özgüven mi lastik hazırlama mı olduğu sorusu üzerine Norris, "Aracı anlamak, hâlâ öğrenmekte olduğum şeyler var."

"Her şey sürekli değişiyor. Evet, bu bir McLaren. Öğrenmesi zaman alan bazı şeyler var."

"Ama etrafındaki diğer her şey değişiyor ve yıllar içinde aerodinamiği yavaş yavaş değiştiriyor, hâlâ bu özelliklere biraz uyum sağlamanız gerekiyor ve son birkaç haftada bile öğrendiğim şeyler var."

"Sıralama turlarında olduğu gibi, her zaman belirli alanlarda biraz daha fazla zorlamak ve dışarı çıkıp sadece atak yapmak istemişimdir. "

"Bunun şimdi tam tersini yapmam gerekiyor. Bu benim için zor bir durum. Çünkü, bilirsiniz, sıralama turlarına çıkıp başka bir seviye bulmak istiyorum ve bu lastiklerle ve aracımızla bunu yapamazsınız."

"Neredeyse tam tersi şekilde sürmeniz gerekir. Yani benim... neredeyse birkaç yıl önce araçlara alışmış olmamdan kaynaklanan bir şey var, bu da beni cezalandırıyor ve yeterince hızlı adapte olamıyorum."

"Ama bu bana bağlı bir şey. Bilirsiniz, uyum sağlamak ve daha iyi bir iş çıkarmak benim işim, ama aynı zamanda aracımızın nasıl olduğu, onu nasıl kullanmanız gerektiği ile ilgili." dedi.

Yaşadığı bu sorunların geçen yıl sahip oldukları sorunların bir tezahürü mü yoksa yeni mi ortaya çıktığı soruldğunda Norris, "Biraz daha farklı bir şey olduğunu söyleyebilirim."

Lando Norris, McLaren MCL38 Fotoğraf: Mark Sutton

"Ama şimdi bana düşük hızlı bir virajı nasıl alacağımı sorarsanız, hiçbir fikrim yok. Bilmiyorum. Bir gün böyle, ertesi gün şöyle."

"Her durumda nasıl gelişeceğimi tam olarak bilmenin verdiği güvenle mücadele ediyorum. Tıkladığında, tıklıyor ve iyi bir sıralama geçirebiliyorum."

"Ama sanırım son birkaç yıldır bu hissi biraz kaybettim. Sıralamaya çıkma, atak yapma ve istediğim turları atma hissini."

"Rekabetçi olduğunuzda ve daha iyi bir tur atmak istediğinizde kendimi zorlamamak ve atak yapmamak çok zor. Yani her zaman uğraştığımız şeylerin bir kombinasyonu. Bence her hafta sonu uyum sağlamanız ve yeni sınırlamalar ve yeni sorunlar bulmanız gerekiyor."

"Ama ikinci olarak, evet, sadece araçtaki değişikliklere uyum sağlamak ve sürüşümü geliştirmeye çalışmak." dedi.

Takım patronu Andrea Stella'nın bahsettiği sorunla bağlantılı olduğunu da söyleyen Norris, "%100'de bile süremiyorum."

"%100, 10 turda bir işe yarıyor. Yani Q3'e girmek ve en iyi turunuzu atmak istediğinizde, bir turda aniden %98 ile sürmeniz gerekebilir, bu yüzden karmaşık bir şey ve sınırda olmak zor."

"Saatte birkaç kilometre hızla esen rüzgara ya da lastiklerin biraz daha sıcak veya soğuk olmasına bağlı olarak, her bir virajda ne kadar zorlayabileceğinizi değiştirir."

"Yani bunları düşünmek zorundasınız. Tamam, rüzgar şu kadarcık değişti, bu bir metre daha erken kırmam gerektiği anlamına geliyor ve bunu yapmak zorundasınız."

"Her zaman zirvede olmak kolay bir şey değil. Yani, evet, üzerinde çalıştığım şeyler, son birkaç haftada biraz geliştirdiğimi düşündüğüm şeyler, sanırım geçen hafta sonu biraz daha gösterge oldu."

Lando Norris, McLaren MCL38, 3rd position, arrives in Parc Ferme Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Sorunları deneme yanılmayla mı yoksa önceden planlayarak mı çözdüğü sorulduğunda ise Norris, "Biraz deneme yanılma yoluyla bunu normal hale getirmeye çalışıyorum."

"Araç kullanırken, bilinçaltımda araç kullanmak var, araç kullanmayı ne kadar az düşünürsem o kadar iyi kullanırım."

"Yani sadece dışarı çıktığımda ve tribünleri izlediğimde, normalde bu daha iyi bir iş yaptığım zamandır.

"Ama doğal olarak sadece çıkıyorum ve zorluyorum. Bu yüzden bilinçaltınızı değiştirmeye ve sakinleşmeye çalışmam gerektiğinde, bunu değiştirmek kolay bir şey değil."

"Bu yıllar içinde gelişen bir şey ve tekrar eski haline dönmesi de kolay değil."

"Sanırım son bir yıl içinde bu benden uzaklaştı: eski regülasyonda sürmek ve limiti bulmak daha kolaydı." Bu yeni araç ve yeni lastiklerle, yani yeni diyorum, üç yaşında falan ama evet, hâlâ aynı sorunlar ve hâlâ bir şeyler öğreniyorum. "

"Yani evet, her gün yeni bir gün, her zaman yeni zorluklar ve yeni sorunlar var. Ama bu da işin bir parçası; herkes için aynı. Sadece zaman zaman aracımızın zorlandığını düşünüyorum. Bir sürücü olarak benim görevim de buna uyum sağlamak için elimden gelenin en iyisini yapmak." dedi.