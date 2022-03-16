Norris, Haas'ın temposuna şaşırdı

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McLaren, 2021 sezonunun bazı yarışlarında en önde mücadele ediyordu ve özellikle takımın duble yaptığı Monza ile Lando Norris'in uzun süre lider gittiği Sochi, sezonun öne çıkan anlarıydı.

Buna karşılık Haas, geride kaldı ve gridin açık ara en yavaş takımıydı. Amerikalı ekip sadece güvenlik aracı piste girdiyse yarışı diğerleriyle aynı turda bitirebiliyordu.

Fakat 2022 için epey değişen yönetmeliklerin ardından Haas'a orta gruba dönme fırsatı gelmiş oldu. Sezon öncesi testlere bakıldığında Haas'ın hızı etkileyiciydi ve tam olarak bunun yaşandığını gösterdi.

Orta grubun bu sezon özellikle yakın olması bekleniyor ve Norris, Haas pilotlarının mücadeleye dahil olacağı görüşünde.

Norris, "Önde bulunan üç takım var: Red Bull, Ferrari ve Mercedes. Onlar şu anda en hızlı görünen takımlar."

"Bizden Haas'a kadarki grubun çok yakın olduğunu söyleyebilirim."

Mick Schumacher, Haas VF-22 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

"Haas bile çok hızlıydı. Geçen yıl ne kadar geride kaldıklarını düşünürsek, bence şaşırtıcı derecede iyiler. Şu ana kadar kaydettikleri ilerleme beni epey etkiledi."

"Hem sıralama turlarında hem de yarışta, onlara karşı mücadele etmeye hazırlanmalıyız. Bakalım bu hafta neler olacak." dedi.

Norris, kendileri adına harika bir test olmadığını da ekledi.

"Çok daha iyi geçebilirdi, kesinlikle en düzgün test değildi. Sorunlar, yapmak istediğimiz çalışmaları zorlaştırdı."

"Bir veya iki turluk sürüşler yapabiliyorduk, böylece yeni lastikleri anlayabiliyorduk. Fakat dolu depoyla, lastikler aşınmaya başladığında onları test etme şansımız olmadı. Bu yüzden de onları pek anlayamadık."

"Kötü değildi fakat bu hafta diğer takımlara kıyasla pek çok açıdan geride kaldık."

Lando Norris, McLaren MCL36 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images