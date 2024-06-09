Norris: "Güvenlik aracı bana engel oldu"
Pist üstü aksiyonlarıyla bir ıslak bir kuru geçen Kanada Grand Prix'sinde Lando Norris yarışı 2. sırada tamamladı.
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Lando Norris, Kanada Grand Prix’si hafta sonunda sıralama turlarında üçüncü sırayı almıştı. Bir ıslak bir kuru geçen yarışta gerek pist üstü aksiyonlarla gerek pit-stop stratejileriyle sıralamalar birçok kere değişti.
Yarışta bir ara liderliği ele geçirmeyi başaran Lando Norris tüm pist üstü aksiyonların ardından yarışı podyumun ikinci basamağında tamamladı.
Lando Norris, McLaren MCL38
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
İngiliz pilot Kanada Grand Prix'sinin ardından şunları söyledi: "Tam bir kaostu. Olaylarla doluydu. Dürüst olmak gerekirse, başlangıçtan bitişe kadar iyi bir yarış çıkardığımı hissettim. İlk iki ‘stint’ çok güçlüydü. Harika bir hızım vardı. Ama sonra güvenlik aracı bana engel oldu, tıpkı Miami'de bana yardımcı olduğu gibi, şimdi de bana engel oldu.”
"Dürüstçe söylemek gerekirse, benim tarafımdan oldukça mükemmel bir yarıştı. Sadece biraz şanssızdım, ama durum bu. Ama çok eğlenceliydi. Bu koşullar araç içindeyken çok stresli, ama aynı zamanda çok keyifli.”
"İlk ‘stint’te 10-12 saniye öndeydim, muhtemelen tur başına 2-3 saniye fark atıyordum. İşler harika gidiyordu ve tabii ki Montreal’de her zaman oyuna bir şeyler dahil oluyor.”
"Ama iyiydi. Max’i tebrik ederim. İyi bir yarış çıkardı, hata yapmadı. Çok eğlenceliydi. İkinci olduğum için mutluyum. Takım için iyi puanlar, bizim için iyi bir hafta sonu.”
"Yakınız. Tekrar bu kadar yakın olmak ve podyumda olmak güzel, bu yüzden mücadeleye devam edeceğiz."
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