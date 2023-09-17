Norris: "Güncellenmiş McLaren daha hızlı ama aynı sorunlar devam ediyor"

Singapur GP hafta sonu için McLaren, bir dizi yeni güncelleme getirdi ve bu güncellemelerin hepsini Norris alırken, Oscar Piastri büyük oranda eski araçla yarışıyor.

Norris'in kullandığı güncellemeler arasında yeni bir sidepod, ön ve arka kanat gibi çeşitli parçalar yer alıyor.

Düşük hızlı virajlardaki performansını iyileştirmek amacıyla bu güncellemeleri hazırlayan McLaren, Marina Bay pistinde Norris'le 0.286 saniye geride dördüncü en iyi zamanı yaptı.

Norris, sıralama turlarının ardından güncellemelerle ilgili şöyle konuştu: "Yapılması gereken her şeyi yaptı."

"İlk antrenman seansından itibaren her şey çok iyi çalıştı, tıpkı pek çok parça denediğimiz Avusturya'da olduğu gibi."

"Beklediğimiz şeyi yaptı, beklediğimiz gibi çalıştı ve ilk turlardan itibaren hemen hemen her şey yolundaydı."

Lando Norris, McLaren Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Bence bu çok olumlu bir şey. Ufak tefek düzeltilmesi gereken şeyler vardı ama bunun dışında, piste çıkar çıkmaz çalışıyor olması harika bir haber. Bu gelecek için pozitif ve güven verici bir işaret."

Norris, Monza ile kıyaslamalarının çok zor olduğu Singapur'da, güncellemeler hakkında net bir yorum yapmaktan kaçınıyor.

"Sürüş anlamında burası çok farklı bir pist. Durumun daha iyi olduğunu söylemek zor.

"Evet, tam gaz gitmek ve bazı küçük şeyler artık daha kolay. Fakat arka arkaya testler yapmadığımız için bazı şeyleri bilmek zor."

"Genel olarak aracı sürüş şekli aynı. Hâlâ sınırı bulmaya çalışıyorsunuz. Yani hâlâ aynı şeylerden ve aynı sorunlardan şikayet ediyorsunuz, sadece bunu yaparken muhtemelen biraz daha hızlı gidiyorsunuz."

"Sanırım bu iyi bir şey, yapması gerekeni yapıyor ve artık biraz daha hızlı gidiyoruz."

"Kesinlikle ileriye doğru iyi bir adım attık, bu da burası ve sezonun geri kalanı için güven verici."

"Yani evet, tüm bunlar olumlu.

Norris, takımların mümkün olan en hızlı aracı üretmeye çalıştığını, dolayısıyla sürüşü kolay bir araç beklemediğini söyledi.

"Hiçbir zaman mükemmel bir araç yoktur. Max'te de görüyoruz, bu hafta sonu yaşadıkları sıkıntılara bakın; Arka arkaya yarış kazanma rekorları vardı. Şimdi engüçlü oldukları noktadan, zorlandıkları noktaya geçiş var."

"Mercedes'in birkaç yıl önce burada benzer bir durum yaşadığını hatırlıyorum; o dönem yarışları domine ediyorlardı ama lastikleri burada bir türlü çalıştıramadılar. Belki de Singapur çok iyi giden herkes için bir kırılma noktasıdır, bunu bilemeyiz."

"Ne olursa olsun her zaman sınırlayıcı bir faktör vardır. Her zaman bir şeylerden şikayet edersiniz."

"Bu yüzden mükemmel bir araç üretme peşinde olduğumuzu düşünmüyorum. Sadece önümüzdeki bu çocuklara ayak uydurabilecek kadar rekabetçi bir araç üretmeye çalışıyoruz."

"Aracın son beş yıldır nasıl olduğunu biliyorum, her zaman bizi sınırladığını hissettiğim bazı şeyler var."

"Sanırım her zaman bir şeyleri düzeltmeye çalışıyoruz, sonuncu ya da birinci olsanız da, her zaman bir şeylerin daha iyi olmasını ve gelişmesini istiyorsunuz."

"Şu anda da bunun üzerinde çalışıyoruz, en hızlı olmaya çalışıyoruz ve bizim için önemli olan sürmesi biraz daha kolay, daha güzel ve daha tutarlı bir araca sahip olmak."

"Her araç farklı, bir Ferrari'niz var, bir Red Bull'unuz var ve bir Mercedes'iniz var, hepsi çok farklı görünüyor ve farklı sürüş tarzları var gibi duruyor ama bugün ne kadar yakın olduğumuza bakılırsa, çoğu zaman en üstteki üç veya dört araç arasında 0.010 saniye vardı."

"Yani her şey farklı görünebilir ve sürüş tarzı farklı olabilir, önemli olan kimin en hızlısı oldu."

"Yani ister ilk, ister son sırada olalım aynı şeyler hakkında şikayet ediyor olabiliriz. Sonuçta bizler sürücüleriz, bu yüzden her zaman şikayet ederiz.