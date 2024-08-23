Norris: "Güncellemelerin işe yarayıp yaramadığına dair bir fikrim yok"

Hollanda Grand Prix'sine önemli güncellemeler getiren McLaren, şu anda Red Bull'un sadece 42 puan gerisinde yer alıyor.

Ancak Zandvoort'taki ilk günün ardından F1TV'ye konuşan Norris, McLaren'ın en hızlı araca sahip olmadığını söylüyor.

McLaren pilotu, "Muhtemelen en hızlı araç değiliz, Mercedes ile oldukça yakınız."

"Miami'den bu yana iyi bir formdayız, ancak Miami'den bu yana herhangi bir güncelleme yapmadık, bu hafta sonu ilk kez araçla biraz daha ilerleme kaydetmeye çalışıyoruz."

"Çok iyimserim ama şu anda güncellemelerin çalışıp çalışmadığı ya da nasıl performans gösterdiği hakkında hiçbir fikrim yok."

"Yine de bugün makul bir gündü, umarım gece biraz daha yol alırız ve Mercedes'e meydan okuyabiliriz."

"Araca geri döndüğüm ilk gün güzeldi ama yarından önce biraz ilerleme kaydetmemiz gerekiyor." dedi.