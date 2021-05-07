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Formula 1 / İspanya GP Haberler

Norris: "Güncellemeleri daha iyi anlamamız gerekiyor"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

McLaren pilotu Lando Norris, cuma gününün ardından verdiği demeçte aracın performansını geliştirebilmek için her şeyi daha iyi anlamaları gerektiğini söyledi.

Norris: "Güncellemeleri daha iyi anlamamız gerekiyor"

McLaren bu hafta sonu yeni bir taban ve yeni bir ön kanat tasarımı deniyor ve Lando Norris ilk seansta iyi görünse de, ikinci seansta temiz bir tur çıkarmakta zorlandı.

Günün ardından soruları yanıtlayan Norris, güncellemeler sorulduğunda şöyle dedi: "Sanırım henüz bir şey söylemek için çok erken. Bazı şeyler iyi hissettirdi fakat şu anda herhangi bir şeyden maksimumu çıkardığımızı sanmıyorum."

"Bence, çocuklar bugünkü verilere ve diğer şeylere biraz göz atmalı. Sonrasında onlar ayıklayıp, neyin iyi olduğunu ve neyin o kadar da iyi olmadığını ya da neleri değiştirmemiz gerektiğini görmeliler. Biraz anlamak gerekiyor ve durum çok karmaşık. İlk seansta denediğimiz ilk anlarda iyi hissettim, fakat ikinci seansta sıcaklık arttıkça durum biraz daha fazla zorlaştı. Yani bazı şeyler iyi, bazı şeylerse  o kadar iyi değil."

Norris, tek tur temposunu geliştirmeleri gerektiğini de ekledi.

"İkinci seansta daha çok dolu depoyla sürüş yaptık. Dolu depoyla o kadar kötü görünmüyoruz, fakat boş depoyla olan tempomuz üzerinde çalışmamız gerek."

"Bence kötü bir gün değil ama ilk seansta kendimize biraz daha fazla güveniyorduk ya da ilk seansta biraz daha hızlıydık. İkinci seansta, sıcaklıklar yükseldiği zaman biraz daha fazla zorlandık."

"Her şeye rağmen araçta kendimi kötü hissetmiyorum. Bu hafta sonu için birkaç farklı şey getirdik ve bu yüzden onları gece anlamamız ve yarın için her şeyi bir araya getirmemiz gerekiyor."

"Bazı şeyler elbette farklı, hâlâ sezonun dördüncü yarışındayız, dördüncü farklı pistteyiz. Bu yüzden farklı özellikleri, farklı asfalt türlerini ve bunun gibi şeyleri anlamaya çalışıyoruz. Yeni şeyler öğrenmeye devam ediyoruz. Fakat yarın önemli bir gün olacak ve bu yüzden her şeyi bir araya getirmeliyiz."

Norris, 10. virajdaki değişiklikleri ise şöyle yorumladı: "10. viraj farklı görünüyor, şahsen eski 10. virajı tercih ederim. Fakat burada yarışın nasıl olacağını bilmiyorum. Hâlâ oldukça karmaşık görünüyor, daha küçük bir frenleme bölgesi var. Burada sürüş yapmayı o kadar sevmiyorum ama bununla ilgili kararı verecek kişi ben değilim."

Lando Norris, McLaren MCL35M

Lando Norris, McLaren MCL35M

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

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Bottas: "Bulacağımız her zaman çok önemli"

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Seri Formula 1
Etkinlik İspanya GP
Editör Kemal Şengül

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