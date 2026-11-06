Formula 1 Sao Paulo GP

Norris: "Güncellemeler umduğumuz sonucu verdi"

Lando Norris, McLaren'ın Sao Paulo Grand Prix'sine getirdiği güncellemelerden memnun olduğunu belirtirken, aracın sürüşünün kolaylaştığını söyledi.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 6 Kas 2026 21:09

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Lando Norris, McLaren

Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

McLaren, Sao Paulo Grand Prix'si hafta sonuna yeni güncellemelerle geldi.

Cuma günkü antrenmanların ardından konuşan Lando Norris, paketin beklentileri karşıladığını ve takımın hem performans hem de sürüş programı açısından olumlu bir gün geçirdiğini belirtti.

Norris, "Özellikle ilk antrenman seansı biraz sürpriz oldu, hem de olumlu bir sürpriz. Ama ikinci antrenmanda Mercedes'e karşı biraz zorlandık."

"Ancak diğer takımlarla kıyasladığımızda oldukça iyi bir noktada olduğumuzu düşünüyorum. Güncellemelerin umduğumuz sonucu verdiği görülüyor. Yarın tüm güncellemeleri bir arada kullanacağız."

"Planladığımız sürüş programını tamamladığımızı ve rakiplerimize kıyasla performansımızı görebildiğimizi düşünüyorum." dedi.

Lando Norris, McLaren

Fotoğraf: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Güncellemelerin araç üzerindeki etkisini değerlendiren Norris, asıl hedefin tur zamanı kazanmak olduğunu ancak sürüş karakterindeki iyileşmenin de önemli olduğunu söyledi.

"Her zaman sınırları zorluyorsunuz. Dolayısıyla kendinizi biraz daha rahat hissettiğiniz anda otomatik olarak sınırları yeniden zorlamaya başlıyorsunuz ve tekrar limit noktasına ulaşıyorsunuz."

"Güncellemelerin amacı tur zamanı kazandırmak ve performansı artırmak. İdeal bir güncelleme, araca tur zamanı kazandırırken aynı zamanda yol tutuşunu ve sürüş hissini de iyileştirendir."

"Bu yüzden güncellemelerin doğru yönde küçük bir değişiklik olduğunu ve aracın sürülmesinin biraz daha kolaylaştığını söyleyebilirim. Ancak bunları yalnızca tek bir pist üzerinden değerlendirebileceğimizi düşünmüyorum. "

"Yine de bugün her şey biraz daha kolay görünüyordu, bu da olumlu bir gelişme."

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- Motorsport.com Ekibi

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