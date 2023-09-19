Norris: "Güncellemeler sürüş kalitesini arttırmayacak, performansı arttıracak"

Marina Bay'a birtakım güncellemelerle gelen McLaren, kısıtlı zaman nedeniyle şimdilik sadece tek araca yetecek kadar yeni parça üretebildi.

Dolayısıyla güncellemeleri ilk olarak şampiyonada önde bulunan Norris, sonraki hafta Japonya'da ise Oscar Piastri kullanacak.

Takımın Hollanda GP'sinde denediği yüksek yere basma gücü getiren arka kanat araçta yer alacak, diğer değişiklikleri ise ilk antrenman seansında göreceğiz.

Güncellemelerle ilgili konuşan Norris, genel olarak düşük hızlı virajlardaki zayıflıkları ortadan kaldırmak için çabaladıklarını ancak yine de heyecanlandığını söylüyor.

Norris,"Muhtemelen Avusturya'dan bu yana, o zamandan bu yana ilerlememize en çok yardımcı olacağına inandığımız güncelleme paketi bu."

"Açıkçası, henüz piste çıkmadık ve şimdilik çok fazla şey söylemek istemiyoruz ama bu iyi bir adım."

"Takım hiç olmazsa bir araca güncelleme getirebilmek için çok çalıştı, Japonya'dan itibaren iki araçta da güncellemeler yer alacak. Yani bizim için heyecan verici birkaç hafta sonu olacak." dedi.

Lando Norris, McLaren MCL60 Fotoğraf: Erik Junius

McLaren'in güncellemeleri aracın temel sorun alanlarından birini iyileştirmeyi amaçlasa da, Norris bunun MCL60'ın geri kalan tüm kusurlarını iyileştirmeyeceği yanılsamasına kapılmıyor.

İngiliz pilot, halen istediği kadar atak yapmasını engelleyen araç özelliklerinin üstesinden gelmek için yapılması gereken daha çok iş olduğunu düşünüyor.

Norris, "Sürüş tarzı açısından güncellemelerin istediğim yerlerde tam olarak yardımcı olmayacağını düşünüyorum, ancak viraj hızları, tutarlılık, lastik aşınması ve bunun gibi şeylere biraz yardımcı olacaktır."

"Güncellemeler sadece performansımızı arttıracak, araçta kendimi daha iyi hissetmemi sağlayacak bir şey yok."

McLaren'in Red Bull ile arasındaki farkı kapatma şansına da değinen Norris, bunun için güçlü yönlerini geliştirmek yerine zayıflıklarını ele almaları gerektiğini düşünüyor."

Norris, "Zaman zaman ciddi miktarda tur zamanı kaybettiğimiz oluyor."

"Her seferinde aynı şeyler yaşanıyor, biraz aero dengesi veya mekanik denge ile değiştiremeyeceğimiz sıkıntılar var."

"Ne denersek deneyelim kötüyüz ve sıkıntılar yaşıyoruz, bu yüzden bence bu şeyler bizi birkaç yarışta hayal kırıklığına uğrattı."

"İlk yarışlarda bile pistin %90'ında son derece rekabetçiydik, sadece bazı şeyler bizi kötü göstermekteydi."

"Eğer bu kötü şeylerden bazılarına sahip olmasaydık, çok güçlü ve çok daha rekabetçi olurduk ve podyum için yarışırdık." dedi.