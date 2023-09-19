Prime'a abone ol
Önceki / Sainz: "Norris'e DRS vermek için çok yavaşladım"
Formula 1 / Singapur GP Haberler

Norris: "Güncellemeler sürüş kalitesini arttırmayacak, performansı arttıracak"

McLaren'in Singapur'a getirdiği güncellemelere değinen Lando Norris, performanslarının epey artacağını ancak sürüş kalitesinin değişmeyeceğini söylüyor.

Altay Gök
Ekleyen:
Lando Norris, McLaren, in Parc Ferme after Qualifying
Marina Bay'a birtakım güncellemelerle gelen McLaren, kısıtlı zaman nedeniyle şimdilik sadece tek araca yetecek kadar yeni parça üretebildi.
 
Dolayısıyla güncellemeleri ilk olarak şampiyonada önde bulunan Norris, sonraki hafta Japonya'da ise Oscar Piastri kullanacak.
 
Takımın Hollanda GP'sinde denediği yüksek yere basma gücü getiren arka kanat araçta yer alacak, diğer değişiklikleri ise ilk antrenman seansında göreceğiz. 
 
Güncellemelerle ilgili konuşan Norris, genel olarak düşük hızlı virajlardaki zayıflıkları ortadan kaldırmak için çabaladıklarını ancak yine de heyecanlandığını söylüyor.
 
Norris,"Muhtemelen Avusturya'dan bu yana, o zamandan bu yana ilerlememize en çok yardımcı olacağına inandığımız güncelleme paketi bu."
 
"Açıkçası, henüz piste çıkmadık ve şimdilik çok fazla şey söylemek istemiyoruz ama bu iyi bir adım."
 
"Takım hiç olmazsa bir araca güncelleme getirebilmek için çok çalıştı, Japonya'dan itibaren iki araçta da güncellemeler yer alacak. Yani bizim için heyecan verici birkaç hafta sonu olacak." dedi.
 
Lando Norris, McLaren MCL60

Lando Norris, McLaren MCL60

Fotoğraf: Erik Junius

 
McLaren'in güncellemeleri aracın temel sorun alanlarından birini iyileştirmeyi amaçlasa da, Norris bunun MCL60'ın geri kalan tüm kusurlarını iyileştirmeyeceği yanılsamasına kapılmıyor. 
 
İngiliz pilot, halen istediği kadar atak yapmasını engelleyen araç özelliklerinin üstesinden gelmek için yapılması gereken daha çok iş olduğunu düşünüyor. 
 
Norris, "Sürüş tarzı açısından güncellemelerin istediğim yerlerde tam olarak yardımcı olmayacağını düşünüyorum, ancak viraj hızları, tutarlılık, lastik aşınması ve bunun gibi şeylere biraz yardımcı olacaktır."
 
"Güncellemeler sadece performansımızı arttıracak, araçta kendimi daha iyi hissetmemi sağlayacak bir şey yok."
 
McLaren'in Red Bull ile arasındaki farkı kapatma şansına da değinen Norris, bunun için güçlü yönlerini geliştirmek yerine zayıflıklarını ele almaları gerektiğini düşünüyor." 
 
Norris, "Zaman zaman ciddi miktarda tur zamanı kaybettiğimiz oluyor."
 
"Her seferinde aynı şeyler yaşanıyor, biraz aero dengesi veya mekanik denge ile değiştiremeyeceğimiz sıkıntılar var."
 
"Ne denersek deneyelim kötüyüz ve sıkıntılar yaşıyoruz, bu yüzden bence bu şeyler bizi birkaç yarışta hayal kırıklığına uğrattı."
 
"İlk yarışlarda bile pistin %90'ında son derece rekabetçiydik, sadece bazı şeyler bizi kötü göstermekteydi."
 
"Eğer bu kötü şeylerden bazılarına sahip olmasaydık, çok güçlü ve çok daha rekabetçi olurduk ve podyum için yarışırdık." dedi.
paylaşım
yorumlar

Sainz: "Norris'e DRS vermek için çok yavaşladım"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Altay Gök Daha fazlası
Altay Gök
Resmi: Franco Morbidelli, Pramac Ducati ile anlaştı!

Resmi: Franco Morbidelli, Pramac Ducati ile anlaştı!

MotoGP
Hindistan GP

Resmi: Franco Morbidelli, Pramac Ducati ile anlaştı! Resmi: Franco Morbidelli, Pramac Ducati ile anlaştı!

Singapur GP sonrası podyum odasında ne konuşuldu?

Singapur GP sonrası podyum odasında ne konuşuldu?

Formula 1
Singapur GP

Singapur GP sonrası podyum odasında ne konuşuldu? Singapur GP sonrası podyum odasında ne konuşuldu?

Resmi: Alex Rins, Hindistan ve Japonya'da da yok!

Resmi: Alex Rins, Hindistan ve Japonya'da da yok!

MotoGP
Hindistan GP

Resmi: Alex Rins, Hindistan ve Japonya'da da yok! Resmi: Alex Rins, Hindistan ve Japonya'da da yok!

Son Haberler

Formula 1'de yeni esnek zemin şüpheleri nasıl başladı?

Formula 1'de yeni esnek zemin şüpheleri nasıl başladı?

F1 Formula 1
Singapur GP

Formula 1'de yeni esnek zemin şüpheleri nasıl başladı? Formula 1'de yeni esnek zemin şüpheleri nasıl başladı?

Nakagami, 2024'te de LCR Honda ile devam edecek

Nakagami, 2024'te de LCR Honda ile devam edecek

MGP MotoGP

Nakagami, 2024'te de LCR Honda ile devam edecek Nakagami, 2024'te de LCR Honda ile devam edecek

Krack: "Alonso'nun memnuniyetsizliğinden rahatsız değilim"

Krack: "Alonso'nun memnuniyetsizliğinden rahatsız değilim"

F1 Formula 1
Singapur GP

Krack: "Alonso'nun memnuniyetsizliğinden rahatsız değilim" Krack: "Alonso'nun memnuniyetsizliğinden rahatsız değilim"

De Vries, 2024 Toyota WEC koltuğuna oturmaya hazırlanıyor

De Vries, 2024 Toyota WEC koltuğuna oturmaya hazırlanıyor

WEC WEC

De Vries, 2024 Toyota WEC koltuğuna oturmaya hazırlanıyor De Vries, 2024 Toyota WEC koltuğuna oturmaya hazırlanıyor

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol