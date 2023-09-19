Norris: "Güncellemeler sürüş kalitesini arttırmayacak, performansı arttıracak"
McLaren'in Singapur'a getirdiği güncellemelere değinen Lando Norris, performanslarının epey artacağını ancak sürüş kalitesinin değişmeyeceğini söylüyor.
Lando Norris, McLaren MCL60
Fotoğraf: Erik Junius
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