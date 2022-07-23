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Formula 1 / Fransa GP Haberler

Norris: "Güncellemeler farklı hissettiriyor"

McLaren pilotu Lando Norris, Fransa GP'ye getirilen güncellemelerin farklı hissettirdiğini ve alışmanın zaman aldığını söyledi.

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Norris: "Güncellemeler farklı hissettiriyor"
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McLaren, Fransa GP hafta sonuna getirdiği güncellemeler kapsamında yeni sidepod ve taban tasarımına sahip.

Cuma günü güncelleme getirilen araçla piste çıkan Lando Norris, ikinci antrenman seansını 6. sırada tamamladı.

Norris, "Güncellemeler hayal ettiğim kadarını getirmedi ama çoğunu da beklemiyorduk. Küçük bir adım atmayı bekliyorduk ve henüz bir şey demek için çok erken."

"Henüz sürdüm ve farklı hissettiriyor, bazı şeyler biraz daha iyi. Bazı şeyleri hâlâ optimize etmemiz ve anlamamız gerekiyor."

"Daniel bu sabah 1. antrenmanda denedi ve biraz daha fazla anladı. Benim ise aracı nasıl süreceğimi hâlâ biraz daha anlamam gerekiyor çünkü bu açıdan biraz farklı."

"Aracın daha zorlu olduğunu söyleyemem, sadece daha farklı. Direksiyon başında bir şeylere alışıyorsunuz ve bir şey değiştiği an bunun neden olduğunu ve ne olduğunu anlamanız, daha sonra bunu çözmeniz ve yeniden en iyisini almanız gerekiyor."

"Yani iyi veya kötü diyemem. Sadece aracın sınırı virajda farklı yerlerde. Bu yüzden kendinizi buna alıştırmanız gerekiyor. Yani Daniel'a kıyasla her şeyi anlamaya ve biraz yetişmeye çalışıyorum."

"Fakat aynı zamanda verileri kıyaslamak bugün daha basitti çünkü stratejimiz, bende olmaması ve onda olmasıydı. Bu nedenle, bu gece verilere bakabilir ve yarın için daha fazla performans elde edebiliriz." dedi.

Lando Norris, McLaren MCL36

Lando Norris, McLaren MCL36

Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images

Norris ayrıca araçta dalgalanma yaşadığını ancak bunun iyi bir şey olmasını umduğunu söyledi.

McLaren pilotu, "Son birkaç yarışta birçok kez dalgalanma yaşadık. Silverstone'da çok fazlaydı, yani şaşırmadım."

"Bunun iyi bir şey olmasını umuyorum. Eğer araçta ilerleme kaydedersek bu bazen dalgalanmaya yol açabilir. Red Bull dışında, Ferrari ve Mercedes çok fazla dalgalanma yaşadı ve onlar bizden çok daha hızlı."

"Belki de Red Bull her şeyde başarılı olmuştur ama biz araçta ilerleme kaydetmeye çalışırken bazen bu soruna maruz kalıyoruz ve bu kötü bir şey olmayabilir. Bazen de doğru yönde gittiğimize işaret eder." dedi.

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