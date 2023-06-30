Norris: "Güncellemeler ciddi fark yaratmayacak, ancak bir temel atacağız"

Henüz sezon başlamadan mevcut konseptinin başarısız olacağını fark eden McLaren, kısa süre içinde James Key ile yolları ayırmaya ve Azerbaycan GP'sinden itibaren yeni bir konsepte geçiş yapmaya karar verdi.

İlk sekiz yarıştan yalnızca 17 puanla ayrılan takım, bu hafta sonundan başlayarak önümüzdeki üç yarışa önemli güncellemeler getirerek orta grubun önüne doğru sıçramaya çalışacak.

Avusturya'ya gelen güncellemelerin arasında yeni bir taban, sidepod ve motor kapağı yer alıyor; ilk izlenim, Aston Martin felsefesinin tercih edildiği yönünde.

McLaren'in öncelikli hedefi aerodinamik verimliliği artırmak, böylece hem sürtünmeden kaçınılabilecek, hem de istenen yere basma gücü seviyesine ulaşılabilecek.

Sezon başından beri yüksek sürtünme nedeniyle azami hızlarda ciddi sıkıntı yaşayan Lando Norris ve Oscar Piastri, verimlilik eksikliği nedeniyle de istedikleri tur zamanlarına erişememekte.

Motorsport.com/Autosport'a konuşan Norris, "Hayatımızı zorlaştıran şey düzlük hızımızın olmaması, sanırım sezon başından bu yana düzlüklerde en yavaş takım biziz."

"Güncellemelerle bu sıkıntılardan kurtulmaya çalışacağız. Yeni parçalar muhtemelen çok büyük bir fark yaratmayacak ama bazen ufak tefek şeyler bir araya gelerek iyi bir temel atabilir."

"Umarım normalde önümde olması gereken araçları geçmeyi başarabilir, en azından daha yakından takip edebilirim." dedi.

McLaren MCL60 technical detail Fotoğraf: Giorgio Piola

Sprint hafta sonu nedeniyle güncellemelerin ne kadar verimli kullanıp kullanılamayacağını bilmiyoruz, yine de Norris takımın çalışmasından fazlasıyla memnun.

Norris, "Normalde güncellemeleri Silverstone'da getirecektik, ancak bir hafta erkenden başlamamız gerçekten olumlu."

"Bu hafta sonu sprint yarışı var ve iki kez puan alma fırsatımız olacak, dolayısıyla herkesi zorladık ve bazı parçaları erkenden getirmeyi başardık."

"Performans açısından ilk güncellememizle karşınızdayız; evet, Bakü'de de bir güncellememiz olmuştu, ancak orada amaç performans değildi."

"Takımdaki herkes iyi bir iş çıkardı. Her şeyin doğru şekilde yapıldığından emin olmak istedik. Dolayısıyla, bunun iyi bir adım olduğuna dair güvenim tam." dedi.