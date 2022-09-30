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Formula 1 / Singapur GP Haberler

Norris: "Güncelleme yok, aynı seviyede performans gösteren farklı bir araç sürüyorum"

McLaren pilotu Lando Norris, kendileri için zorlu geçen günün ardından bir sürpriz yaşamadıklarını çünkü zaten böyle bir durumu beklediklerini söylerken; araçtaki güncelleme paketi hakkında da konuştu.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
, Editör
Norris: "Güncelleme yok, aynı seviyede performans gösteren farklı bir araç sürüyorum"
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McLaren, Singapur GP'ye sidepod ve hava girişi tasarımlarını yenileyerek geldi ve bu alanlarda Red Bull'un tasarımları örnek alındı. MCL36'daki güncellemeler pek işe yaramış gibi durmuyorlar çünkü hem Norris hem de Daniel Ricciardo, oldukça zorlayıcı bir günü arkalarında bıraktılar. 

Özellikle de şampiyonada 4. sırada yer alan ve McLaren'ın yakalamak istediği Alpine'in iyi bir gün geçirdiği düşünüldüğünde, McLaren kesinlikle bugünkü performansıyla memnun olmayacaktır. 

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İlk antrenman seansında güncellemeleri ilk kez deneyen Norris, hava akışını gösteren flow-vis boyasıyla bolca sürüş yaparak takımı için veriler topladı ve güncellemelerin istenildiği gibi çalışıp çalışmadığı incelendi. İngiliz pilot, bu yüzden sert lastiklerle uzun sürüşler yaptı ve daha çok veri toplamaya odaklandı. 

Bu da Norris'in 19. olmasına neden oldu. İkinci seansta Norris temposunu artırdı ama yine de sadece 11. sırayı alabildi ve Alpine pilotlarının arkasında kaldı. 

Kendileri için zorlu geçen günün ardından konuşan Norris, "Zor bir gündü. Alfa Romeo'nun çok gerisindeyiz. Alpine'in ise çok, çok ama çok gerisindeyiz. Bizim için zor bir hafta sonu olacak gibi. Her şeyden maksimumu alıp elimizdeki araçla ve bu hafta sonu gösterdiği performansla yapılabilecek en iyi şeyi yapacağız." 

Lando Norris, McLaren MCL36

Lando Norris, McLaren MCL36

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

"Umarım yarın ufak şeyler bulabilir ve mücadele edebiliriz. Sadece normalde olduğu kadar kolay durmuyor."

"Perşembe günü dediğim gibi, aracımızdakiler güncelleme değil. Benzer bir seviyede performans gösteren farklı bir araç sürüyorum. Zaten ileri doğru büyük bir adım atmayı, çok daha hızlı olmayı beklemiyorduk."

"Bu araç, gelecekte -umuyorum ki gelecek yıl için- daha çok performans bulmamıza yardımcı olacak. Bu, kısa vadeli bir şeyden ziyade uzun vadeli bir şey."

"Yani bugün şaşırtıcı bir şey yoktu. Getirdiğimiz şeyler iyi ve beklediğimiz gibi çalıştılar. Sadece daha çok şey öğreniyoruz ve yarın için ufak şeyler bulmaya çalışacağız." dedi. 

 

 

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