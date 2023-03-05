Norris: "Gridin birbirine yaklaşması işimizi zorlaştırıyor"

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McLaren, 2023 sezonuna umduğu gibi başlayamadı ve taraftarları arasında hayal kırıklığı yarattı.

McLaren aracının performansı, sezon öncesi testlerinde oldukça zayıf göründü. Öyle ki Formula 1 muhabiri Will Buxton, kendi gözlemleri doğrultusunda yaptığı performans sıralamasında Woking merkezli takımı son sıraya yerleştirdi.

Norris, Bahreyn GP sıralama turlarının ardından MCL60 aracı hakkında şunları söyledi: "Bulunduğumuz konumu kabul etmek zor, ama gerçekçi olan bu."

"Şaşırtıcı olmayan ama durumu daha da zorlaştıran bir şey de ne kadar yakın olduğumuz ve kaç kişiye karşı mücadele ettiğimiz."

"Williams, Haas, Alfa Romeo mücadeleye daha yakın, bu hayatımızı daha da zorlaştırdı."

Norris, araçta yaşadıkları zorluklara rağmen sıralama turlarında elde ettiği 11. sıradan memnun görünüyor.

Britanyalı pilot, "Benim bakış açıma göre, 11. olmak bugün iyi bir sonuçtu."

"Stroll ile aramda 0.15 saniye fark vardı ancak Stroll'ün bundan daha hızlı olduğu açıktı. Önümdeki fark 30.8'di, yani 0.4 saniye gibi bir şeydi ki bugün bunu kesinlikle başaramadım. Bu yüzden araçtan her şeyi aldığımızı düşünüyorum ve memnunum."

Lando Norris, McLaren Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

"Kesinlikle başardığımız ve doğru yöne ittiğimiz küçük şeyler var, birkaç adım daha atılması gerekiyor. Ancak neredeyse her şeyi bir araya getirebildiğiniz bugünkü gibi bir günde makul bir yerde olabiliriz. Sadece bunu başarmayı daha kolay hale getirebilmeyi çok isterdim. Ama bu planımızın bir parçası, aynı zamanda hedeflerimizden biri de bu." dedi.

Takımdaki beşinci yılı olmasına rağmen hâlâ rekabetçi bir araca sahip olmadığı için hayal kırıklığı yaşayıp yaşamadığı sorulduğunda Norris, "Diğerlerinden daha fazla gelişmemiz gerekiyor."

"Griddeki her pilot kazanmak istiyor ve o konuma gelene kadar hayal kırıklığına uğruyoruz. Yani 2. ya da 3. ya da 20. sıradaysanız fark etmiyor, yine de hayal kırıklığına uğruyorsunuz."

"Eğer ben de kazanmak istiyorsam, takımın doğru yönde ilerlemesine yardımcı olmak için çok çalışmam, onlara en iyi tavsiyeleri ve geri bildirimleri vermem gerekiyor çünkü hedefimiz bu."

"Aston'un ve Ferrari'nin bir yılda ne kadar büyük bir adım attığını açıkça gördük. Bunların her ikisinin de sezon dışında olduğunu ve bu kadar büyük bir değişikliğin daha fazla potansiyel gerektirdiğini biliyorum. Ancak bunun %50 veya %75'inin sezon içinde yapılmaması için hiçbir neden yok. Bu yüzden böyle düşünmek istiyorum." yanıtını verdi.